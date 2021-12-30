В «Аталанте» Миранчука выявлено два случая заражения коронавирусом
13:20
«Аталанта» сообщила о двух случаях заражения коронавирусом в клубе. Имена заболевших не называются. Как отмечается, приняты все меры согласно антиковидному протоколу.
«Аталанта» занимает четвертое место в турнирной таблице.
В следующем матче команда дома сыграет с «Торино» (6 января).
Напомним, что за «Аталанту» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.
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