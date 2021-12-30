В «Аталанте» Миранчука выявлено два случая заражения коронавирусом

«Аталанта» сообщила о двух случаях заражения коронавирусом в клубе. Имена заболевших не называются. Как отмечается, приняты все меры согласно антиковидному протоколу.

«Аталанта» занимает четвертое место в турнирной таблице.

В следующем матче команда дома сыграет с «Торино» (6 января).

Напомним, что за «Аталанту» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.