Хави попросил руководство «Барселоны» подписать Морату
11:49
«Барселона» проявляет интерес к нападающему «Атлетико» Альваро Морате, выступающему на правах аренды за «Ювентус», сообщает Marca.
По информации источника, главный тренер «Барселоны» Хави уже общался с 29-летним испанцем и попросил руководство каталонского клуба подписать его.
Напомним, что Мората является воспитанником «Реала». Он играл за мадридскую команду с 2010 по 2014 год, а также с 2016 по 2017-й.
В нынешнем сезоне нападающий забил семь мячей и отдал две результативные передачи в 23 матчах за «Ювентус».
Дополнительная информация:
https://www.marca.com/futbol/barcelona/2021/12/30/61cd62fdca47412e798b4576.html
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