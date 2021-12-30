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Хави попросил руководство «Барселоны» подписать Морату

11:49

«Барселона» проявляет интерес к нападающему «Атлетико» Альваро Морате, выступающему на правах аренды за «Ювентус», сообщает Marca.

По информации источника, главный тренер «Барселоны» Хави уже общался с 29-летним испанцем и попросил руководство каталонского клуба подписать его.

Напомним, что Мората является воспитанником «Реала». Он играл за мадридскую команду с 2010 по 2014 год, а также с 2016 по 2017-й.

В нынешнем сезоне нападающий забил семь мячей и отдал две результативные передачи в 23 матчах за «Ювентус».

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/futbol/barcelona/2021/12/30/61cd62fdca47412e798b4576.html

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Карен Саркисян все материалы автора

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