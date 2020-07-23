Де Фрай не поможет «Интеру» в матче с «Дженоа» из-за травмы

Защитник «Интера» Стефан де Фрай 36-го тура чемпионата Италии против «Дженоа». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Футболист травмировался и был заменен на 23-й минуте матча с «Фиорентиной». Вместо него на поле вышел Андреа Раноккиа. Указано, что футболист получил растяжение связок колена. Его возвращение ожидается к матчу с «Наполи».

28-летний голландец в текущем сезоне провел 40 матчей за «Интер» и забил четыре мяча при четырех голевых передачах.

Матч «Дженоа» — «Интер» состоится 25 июля. Начало в 20.30 по московскому времени.