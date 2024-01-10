Даниэль Мальдини стал игроком «Монцы»

Полузащитник Даниэль Мальдини стал игроком «Монцы», сообщается на сайте команды.

Клуб объявил об аренде 22-летнего футболиста у «Милана» до конца сезона 2023/24.

В первой части сезона хавбек на временной основе выступал за «Эмполи». В семи матчах серии А футболист результативными действиями не отмечался.

«Монца» на текущий момент занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.