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Сегодня, 17:43

Каннаваро заявил, что готов возглавить «Наполи»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший защитник «Ювентуса» и «Наполи» Фабио Каннаваро поделился мнением о том, может ли он возглавить неаполитанцев.

«Давно пора меня назначить! Мне это кажется подходящим, я готов. Но решение принимает президент, и, честно говоря, я не получал никаких предложений на этот счет. Единственный реальный, конкретный контакт был с «Бешикташем». Но в итоге, всего несколько дней назад, они выбрали Фернанду Сантуша, бывшего тренера сборной Португалии. В «Наполи» ситуация очень сложная. После ухода Спаллетти ничего не получилось. На 22 очка меньше, чем год назад, — это огромная разница», — приводит слова Каннаваро Football Italia.

«Наполи» набрал 28 очков в 19 матчах и занимает девятое место в турнирной таблице серии А. Команду на данный момент возглавляет Вальтер Мадзарри.

Фабио Каннаваро
ФК Наполи
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1
 Интер 19 15 3 1 44-9 48
2
 Ювентус 19 14 4 1 29-12 46
3
 Милан 19 12 3 4 35-20 39
4
 Фиорентина 19 10 3 6 27-19 33
5
 Болонья 19 8 8 3 22-16 32
6
 Лацио 19 9 3 7 23-20 30
7
 Аталанта 19 9 3 7 30-21 30
8
 Рома 19 8 5 6 31-21 29
9
 Наполи 19 8 4 7 28-24 28
10
 Торино 19 7 6 6 18-18 27
11
 Монца 19 6 7 6 19-20 25
12
 Лечче 19 4 9 6 20-25 21
13
 Дженоа 19 5 6 8 20-24 21
14
 Фрозиноне 19 5 4 10 25-34 19
15
 Сассуоло 19 5 4 10 26-33 19
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 Удинезе 19 2 11 6 19-30 17
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 Кальяри 19 3 6 10 17-32 15
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 Верона 19 3 5 11 16-26 14
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 Эмполи 19 3 4 12 10-33 13
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