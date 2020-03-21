Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле поделился мнением о карантине в связи с пандемией коронавируса.

— Я говорю нашим фанатам не выходить из дома и потерпеть, — приводит слова Иммобиле Corriere dello Sport. — Мы должны стиснуть зубы, скоро мы снова увидимся. Я убежден в этом, мы вернемся, чтобы обнять друг друга, поделиться моментами, хорошими или плохими, но мы выберемся из этого.

Сейчас мы должны оставаться дома со своими семьями и воспользоваться этим, даже если момент трудный. Многим людям пришлось закрыть бизнес или потерять работу из-за коронавируса, они беспокоятся об этом.

Моя первая забота после пробуждения и завтрака — домашняя работа моих дочерей. Затем я тренируюсь утром или днем. После ужина мы играем в настольные игры. Жизнь движется немного медлительно для нас, футболистов, но проводить время с семьей сейчас прекрасно.

По данным на 20 марта всего в мире выявлено более 274 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 90 тысяч выздоровели, 11 357 человек умерли. В России зафиксировано 253 случая заражения. В Италии общее число жертв достигло уже 4032 — это больше, чем в Китае, где изначально была зафиксирована вспышка эпидемии.