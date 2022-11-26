Черышев сыграет в воскресенье против «Палермо»
Как стало известно «СЭ», завтра бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли проведет свой второй матч в качестве наставника «Венеции». Его команда сыграет в Палермо против одноименного клуба.
Российский нападающий Денис Черышев полетел на игру в составе «Венеции», а Ваноли дал сегодня понять, что у россиянина есть неплохие шансы выйти в стартовом составе.
В первом матче при Ваноли Черышев вышел на замену на 60-й минуте, а «Венеция» проиграла дома «Реджине» со счетом 1:2.
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|
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|17
|
14
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|15
|5
|1
|9
|16-22
|16
|
15
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|15
|4
|4
|7
|15-22
|16
|
16
|Лечче
|15
|3
|6
|6
|14-17
|15
|
17
|Специя
|15
|3
|4
|8
|14-26
|13
|
18
|Кремонезе
|15
|0
|7
|8
|11-26
|7
|
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|15
|1
|3
|11
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|6
|
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|4.01
|14:30
|
Салернитана – Милан
|- : -
|4.01
|14:30
|
Сассуоло – Сампдория
|- : -
|4.01
|16:30
|
Специя – Аталанта
|- : -
|4.01
|16:30
|
Торино – Верона
|- : -
|4.01
|18:30
|
Рома – Болонья
|- : -
|4.01
|18:30
|
Лечче – Лацио
|- : -
|4.01
|20:30
|
Кремонезе – Ювентус
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|4.01
|20:30
|
Фиорентина – Монца
|- : -
|4.01
|22:45
|
Интер – Наполи
|- : -
|4.01
|22:45
|
Удинезе – Эмполи
|- : -
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|Г
|
|
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Наполи
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|
|
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Болонья
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Сергей Милинкович-Савич
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|И
|К
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|1
|1
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Мортен Юльманн
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