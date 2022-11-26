Черышев сыграет в воскресенье против «Палермо»

Как стало известно «СЭ», завтра бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли проведет свой второй матч в качестве наставника «Венеции». Его команда сыграет в Палермо против одноименного клуба.

Российский нападающий Денис Черышев полетел на игру в составе «Венеции», а Ваноли дал сегодня понять, что у россиянина есть неплохие шансы выйти в стартовом составе.

В первом матче при Ваноли Черышев вышел на замену на 60-й минуте, а «Венеция» проиграла дома «Реджине» со счетом 1:2.