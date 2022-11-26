«Наполи» хочет купить форварда Луиса Энрике

Руководство «Наполи» заинтересовано в покупке нападающего «Бетиса» Луиса Энрике, пиешт Marca.

В клубе провели собрание заинтересованных сторон, на котором обсуждался возможный трансфер футболиста и поиске денег на его покупку.

Главный тренер клуба Лучано Спаллетти лично следит за развитием ситуации.

Энрике играет в «Бетисе» с лета 2022 года. За это время он провел 10 матчей за команду.