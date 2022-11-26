Технический директор «Торино» рассказал, когда клуб будет принимать решение о выкупе Миранчука

Технический директор «Торино» Давиде Ваньяти ответил на вопрос о возможном выкупе полузащитника Алексея Миранчука у «Аталанты».

«Пока слишком рано говорить о возможном выкупе Миранчука. У нас есть еще полсезона, чтобы подумать над этим и принять решение. Будем подробно рассуждать об этом ближе к лету», — приводит «РБ Спорт» слова Ваньяти.

26-летний Миранчук перешел из «Локомотива» в «Аталанту» в сентябре 2020 года. Контракт полузащитника с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года.

«Торино» арендовал россиянина до конца сезона с правом выкупа. В этом сезоне на счету Миранчука два забитых мяча и одна результативная передача в 9 матчах за туринцев.