Черышев отыграл 20 минут в товарищеском матче

Россиянин Денис Черышев проводит в составе «Венеции» турне по Нидерландам.

«Венеция» победила со счетом 4:2 команду второго дивизиона «Де Трефферс». Черышев вышел на замену на 70-й минуте, результативными действиями он не отметился.

Контракт Черышева с «Венецией» действует до лета 2024 года. Клуб ставит задачу вернуться в серию А.