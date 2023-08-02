Маурицио Сарри останется в «Лацио»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри продолжит возглавлять римскую команду, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, у специалиста и руководства команды были разногласия, которые уже решены. Стороны продолжат сотрудничество.

Сарри работает с «Лацио» с лета 2021 года. Его действующее соглашение рассчитано до 2025 года.

В прошедшем сезоне римская команда заняла второе место в турнирной таблице серии А.