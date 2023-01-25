Мальдини — о разгроме от «Лацио»: «Это не полная катастрофа»

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини прокомментировал поражение от «Лацио» (0:4) в матче 19-го тура чемпионата Италии.

«В прошлом сезоне мы знали, что боремся за скудетто задолго до победы. Очевидно, что сейчас другая ситуация. Мы вылетели из Кубка Италии, проиграли Суперкубок «Интеру», так что две цели уже позади. «Милан» пропустил 11 мячей в последних трех играх, так что, очевидно, сейчас непростой момент. Может показаться банальным слова о том, что в прошлом сезоне мы выиграли благодаря духу, но это то, что нам нужно вновь.

Также нужно помнить, что это не полная катастрофа, потому что, при всем уважении мы на втором месте. В прошлом сезоне мы впервые за семь лет вышли в Лигу чемпионов и выиграли Скудетто спустя десятилетие, так что наша текущая позиция соответствует амбициям команды», — цитирует Football Italia Мальдини.

«Милан» идет на 2-м месте в турнирной таблице серии А — 38 очков. «Лацио» поднялся на третью строчку — 37 очков.