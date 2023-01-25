«Лацио» разгромил «Милан»

«Лацио» крупно обыграл «Милан» в матче 19-го тура чемпионата Италии — 4:0. «Россонери» не могут выиграть уже четыре встречи подряд.

На 4-й минуте полузащитник Сергей Милинкович-Савич открыл счет. Перед перерывом Цакканьи удвоил преимущество римской команды. Во второй половине Луис Альберто реализовал пенальти, а затем ассистировал Фелипе Андерсону.

«Милан» идет на 2-м месте в турнирной таблице серии А — 38 очков. «Лацио» поднялся на третью строчку — 37 очков.