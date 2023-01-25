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Сегодня, 00:45

«Лацио» разгромил «Милан»

Евгений Козинов
Корреспондент
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24 января. «Лацио» — «Милан» — 4:0.
Фото Global Look Press

«Лацио» крупно обыграл «Милан» в матче 19-го тура чемпионата Италии — 4:0. «Россонери» не могут выиграть уже четыре встречи подряд.

На 4-й минуте полузащитник Сергей Милинкович-Савич открыл счет. Перед перерывом Цакканьи удвоил преимущество римской команды. Во второй половине Луис Альберто реализовал пенальти, а затем ассистировал Фелипе Андерсону.

«Милан» идет на 2-м месте в турнирной таблице серии А — 38 очков. «Лацио» поднялся на третью строчку — 37 очков.

Италия. Серия А. 19-й тур
24 янв, 22:45. Olimpico (Рим)
Лацио
4:0
Милан
Футбол
ФК Лацио
ФК Милан
1
1
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 19 16 2 1 46-14 50
2
 Милан 19 11 5 3 35-24 38
3
 Лацио 19 11 4 4 35-15 37
4
 Рома 19 11 4 4 25-16 37
5
 Интер 19 12 1 6 38-25 37
6
 Аталанта 19 10 5 4 37-23 35
7
 Удинезе 19 7 7 5 27-21 28
8
 Торино 19 7 5 7 19-20 26
9
 Эмполи 19 6 7 6 17-22 25
10
 Ювентус 19 11 5 3 30-15 23
11
 Болонья 19 6 5 8 24-30 23
12
 Фиорентина 19 6 5 8 21-25 23
13
 Монца 19 6 4 9 23-28 22
14
 Лечче 19 4 8 7 18-22 20
15
 Салернитана 19 4 6 9 23-37 18
16
 Специя 19 4 6 9 17-30 18
17
 Сассуоло 19 4 5 10 18-29 17
18
 Верона 19 3 3 13 17-31 12
19
 Сампдория 19 2 3 14 8-32 9
20
 Кремонезе 19 0 8 11 14-33 8
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.01 17:00
Верона – Лечче
 2 : 0
21.01 20:00
Салернитана – Наполи
 0 : 2
21.01 22:45
Фиорентина – Торино
 0 : 1
22.01 14:30
Сампдория – Удинезе
 0 : 1
22.01 17:00
Монца – Сассуоло
 1 : 1
22.01 20:00
Специя – Рома
 0 : 2
22.01 22:45
Ювентус – Аталанта
 3 : 3
23.01 20:30
Болонья – Кремонезе
 1 : 1
23.01 22:45
Интер – Эмполи
 0 : 1
24.01 22:45
Лацио – Милан
 4 : 0
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 13
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 11
Мбала Нзола

Мбала Нзола

Специя

 9
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 7
Мариу Руй

Мариу Руй

Наполи

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 9 1 3
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 17 1 1
Павел Давидович

Павел Давидович

Верона

 11 1 5
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