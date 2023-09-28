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Сегодня, 17:15

Серия А: как смотреть чемпионат Италии по футболу в России

Матчи футбольного чемпионата Италии показывают в России на ТВ и онлайн
Глеб Лисовский
редактор интернет отдела
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Фото Reuters

Чемпионат Италии по футболу входит в число лучших национальных лиг Европы.

В сезоне 2022 / 2023 пять итальянских клубов впервые за долгое время дошли до полуфиналов еврокубков — Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Действующим чемпионом Италии является «Наполи». Команда из Неаполя в прошлом сезоне взяла скудетто впервые за 33 года. После этого клуб покинул главный тренер Лучано Спаллетти, неаполитанцам также не удалось сохранить чемпионский состав.

Сезон серии А 2023 / 2024 начался 20 августа.

Матчи чемпионата Италии по футболу в России можно смотреть на федеральном спортивном канале «Матч ТВ», его сайте и каналах системы холдинга.

«Матч» показывает одну-две игры серии А в неделю на общедоступном ТВ. Остальные матчи серии А можно смотреть на каналах «Матч Футбол 1», «Матч Футбол 2» и «Матч Футбол 3» и сайте matchtv.ru. Для этого необходимо оформить платную подписку или купить отдельную трансляцию.

Игры чемпионата Италии также доступны на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko. Для их использования также требуется оформление подписки.

«СЭ» ведет текстовые онлайн трансляции топ-матчей тура серии А. Ключевые события и результаты всех игр доступны в нашем матч-центре.

Футбол
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Кварацхелию вновь признали лучшим в «Наполи»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 6 5 0 1 15-3 15
2
 Милан 6 5 0 1 13-8 15
3
 Ювентус 6 4 1 1 12-6 13
4
 Аталанта 6 4 0 2 11-5 12
5
 Наполи 6 3 2 1 12-6 11
6
 Лечче 6 3 2 1 8-5 11
7
 Фиорентина 5 3 1 1 11-9 10
8
 Сассуоло 6 3 0 3 11-12 9
9
 Фрозиноне 5 2 2 1 8-7 8
10
 Торино 6 2 2 2 6-7 8
11
 Лацио 6 2 1 3 7-8 7
12
 Верона 6 2 1 3 4-6 7
13
 Болонья 5 1 3 1 3-4 6
14
 Рома 5 1 2 2 12-7 5
15
 Монца 5 1 2 2 4-7 5
16
 Дженоа 5 1 1 3 4-8 4
17
 Эмполи 6 1 0 5 1-13 3
18
 Удинезе 6 0 3 3 2-10 3
19
 Салернитана 6 0 3 3 4-10 3
20
 Кальяри 6 0 2 4 2-9 2
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31 тур
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
26.09 21:45
Ювентус – Лечче
 1 : 0
27.09 19:30
Кальяри – Милан
 1 : 3
27.09 19:30
Эмполи – Салернитана
 1 : 0
27.09 19:30
Верона – Аталанта
 0 : 1
27.09 21:45
Интер – Сассуоло
 1 : 2
27.09 21:45
Лацио – Торино
 2 : 0
27.09 21:45
Наполи – Удинезе
 4 : 1
28.09 19:30
Фрозиноне – Фиорентина
 - : -
28.09 19:30
Монца – Болонья
 - : -
28.09 21:45
Дженоа – Рома
 - : -
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ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 5
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 4
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 4
П
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 3
Мартен де Рон

Мартен де Рон

Аталанта

 3
Федерико Димарко

Федерико Димарко

Интер

 3
И К Ж
Максим Лопес

Максим Лопес

Сассуоло

 3 1 0
Исак Хиен

Исак Хиен

Верона

 4 1 0
Федерико Баскиротто

Федерико Баскиротто

Лечче

 5 1 0
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