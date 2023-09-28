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Сегодня, 15:00

Кварацхелию вновь признали лучшим в «Наполи»

Георгий Кудинов
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Хвича Кварацхелия.
Фото Reuters

Во втором туре серии А подряд La Gazzetta dello Sport признала Хвичу Кварацхелию лучшим игроком в составе «Наполи». За матч против «Удинезе», в котором неаполитанцы победили 4:1, он получил оценку 7,5.

«Поздравления Кварадоне с возвращением. Он забил гол 192 дня спустя. Квара был максимально мотивирован, смело шел в обводку, выигрывал свои дуэли. Заработал пенальти, дважды попал в штангу, сделал голевую передачу на Симеоне. И привел в восторг весь стадион, когда забил сам, элегантно перебросив вратаря и закатив мяч в пустые ворота», — таков комментарий издания.

Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
ФК Удинезе
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Сазонов признан лучшим в составе «Торино» в матче с «Лацио»
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 6 5 0 1 15-3 15
2
 Милан 6 5 0 1 13-8 15
3
 Ювентус 6 4 1 1 12-6 13
4
 Аталанта 6 4 0 2 11-5 12
5
 Наполи 6 3 2 1 12-6 11
6
 Лечче 6 3 2 1 8-5 11
7
 Фиорентина 5 3 1 1 11-9 10
8
 Сассуоло 6 3 0 3 11-12 9
9
 Фрозиноне 5 2 2 1 8-7 8
10
 Торино 6 2 2 2 6-7 8
11
 Лацио 6 2 1 3 7-8 7
12
 Верона 6 2 1 3 4-6 7
13
 Болонья 5 1 3 1 3-4 6
14
 Рома 5 1 2 2 12-7 5
15
 Монца 5 1 2 2 4-7 5
16
 Дженоа 5 1 1 3 4-8 4
17
 Эмполи 6 1 0 5 1-13 3
18
 Удинезе 6 0 3 3 2-10 3
19
 Салернитана 6 0 3 3 4-10 3
20
 Кальяри 6 0 2 4 2-9 2
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