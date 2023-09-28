Кварацхелию вновь признали лучшим в «Наполи»

Во втором туре серии А подряд La Gazzetta dello Sport признала Хвичу Кварацхелию лучшим игроком в составе «Наполи». За матч против «Удинезе», в котором неаполитанцы победили 4:1, он получил оценку 7,5.

«Поздравления Кварадоне с возвращением. Он забил гол 192 дня спустя. Квара был максимально мотивирован, смело шел в обводку, выигрывал свои дуэли. Заработал пенальти, дважды попал в штангу, сделал голевую передачу на Симеоне. И привел в восторг весь стадион, когда забил сам, элегантно перебросив вратаря и закатив мяч в пустые ворота», — таков комментарий издания.