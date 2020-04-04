Чемпионат Италии может завершиться 2 июля

Чемпионат Италии планируют завершить 2 июля, информирует Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport. В марте турнир был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Ранее президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина сообщил, что серия А может возобновиться 20 мая. В этом случае последний тур пройдет 2 июля.

?По последним данным Worldometers на день 4 апреля всего выявлен 1 119 702 случая заражения коронавирусом на территории 203 стран. Умерших — 59 245 человека, выздоровело — 229 338.

Наибольшее количество случаев коронавируса было зафиксировано в США (277 522), Италии (119 827) и Испании (119 199). Наибольшее количество умерших от коронавируса — в Италии (14 681), Испании (11 198) и США (7 403).