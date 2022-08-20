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Бывший защитник «Зенита» и «Рубина» Ансальди близок к переходу в «Парму»

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник Кристиан Ансальди продолжит карьеру в итальянской серии Б. 35-летний аргентинец подпишет контракт с «Пармой», сообщает журналист Николо Скира.

Между сторонами будет подписано краткосрочное трудовое соглашение, рассчитанное до конца нынешнего сезона. В договор включат пункт о возможной пролонгации сотрудничества на сезон.

Аргентинец выступал за «Торино» с августа 2017 года. За туринский клуб экс-защитник «Зенита» и «Рубина» провел в общей сложности 135 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 21 результативную передачу.

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Манчестер Юнайтед
Ливерпуль

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29%

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ИТБ2 (1.5)

19%

1.51

Обе забьют - да

18%

1.56
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Динамо 1
Спартак 0
Матч завершен

П2

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ТБ 2.5

26%

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ИТБ2 (1.5)

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Кристиан Ансальди
ФК Парма
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 Интер 1 1 0 0 2-1 3
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 Лацио 1 1 0 0 2-1 3
9
 Рома 1 1 0 0 1-0 3
10
 Специя 1 1 0 0 1-0 3
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13
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