«Ювентус» и Депай еще не договорились о контракте

«Ювентус» и нападающий «Барселоны» Мемфис Депай еще не договорились о контракте.

По информации журналиста Фабрицио Романо, «Барселона» готова расторгнуть соглашение с 28-летним форвардом. Руководство итальянского клуба продолжает с нидерландцем переговоры касательно его зарплаты и других условий.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» договорился по условиям личного контракта с нападающим «Барсы». Зарплата Депая составит 5 миллионов евро в год без учета бонусов.

В минувшем сезоне футболист провел 37 матчей за «Барселону» во всех соревнованиях, забил 13 голов и сделал 2 ассиста. Действующее соглашение Депая с каталонцами рассчитано до 30 июня 2023 года.