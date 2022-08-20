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Сегодня, 16:33

«Ювентус» и Депай еще не договорились о контракте

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Ювентус» и нападающий «Барселоны» Мемфис Депай еще не договорились о контракте.

По информации журналиста Фабрицио Романо, «Барселона» готова расторгнуть соглашение с 28-летним форвардом. Руководство итальянского клуба продолжает с нидерландцем переговоры касательно его зарплаты и других условий.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» договорился по условиям личного контракта с нападающим «Барсы». Зарплата Депая составит 5 миллионов евро в год без учета бонусов.

В минувшем сезоне футболист провел 37 матчей за «Барселону» во всех соревнованиях, забил 13 голов и сделал 2 ассиста. Действующее соглашение Депая с каталонцами рассчитано до 30 июня 2023 года.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1560958071836401666

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Динамо 0
Спартак 0
1-й тайм

П2

22%

2.36

ТБ 2.5

26%

1.87

ИТБ2 (1.5)

16%

2.15
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Зенит
Торпедо М

Ф1(-2.5)

24%

2.22

Обе забьют - нет

21%

1.71

ТБ 3.5

23%

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Манчестер Юнайтед
Ливерпуль

П2

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19%

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Обе забьют - да

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Мемфис Депай
Футбол
ФК Барселона
ФК Ювентус
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 1 1 0 0 5-2 3
2
 Ювентус 1 1 0 0 3-0 3
3
 Милан 1 1 0 0 4-2 3
4
 Аталанта 1 1 0 0 2-0 3
5
 Фиорентина 1 1 0 0 3-2 3
6
 Торино 1 1 0 0 2-1 3
7
 Интер 1 1 0 0 2-1 3
8
 Лацио 1 1 0 0 2-1 3
9
 Рома 1 1 0 0 1-0 3
10
 Специя 1 1 0 0 1-0 3
11
 Кремонезе 1 0 0 1 2-3 0
12
 Болонья 1 0 0 1 1-2 0
13
 Лечче 1 0 0 1 1-2 0
14
 Монца 1 0 0 1 1-2 0
15
 Салернитана 1 0 0 1 0-1 0
16
 Эмполи 1 0 0 1 0-1 0
17
 Удинезе 1 0 0 1 2-4 0
18
 Сампдория 1 0 0 1 0-2 0
19
 Верона 1 0 0 1 2-5 0
20
 Сассуоло 1 0 0 1 0-3 0
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20.08 19:30
Торино – Лацио
 - : -
20.08 19:30
Удинезе – Салернитана
 - : -
20.08 21:45
Интер – Специя
 - : -
20.08 21:45
Сассуоло – Лечче
 - : -
21.08 19:30
Эмполи – Фиорентина
 - : -
21.08 19:30
Наполи – Монца
 - : -
21.08 21:45
Аталанта – Милан
 - : -
21.08 21:45
Болонья – Верона
 - : -
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22.08 21:45
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