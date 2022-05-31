Бывший спортивный директор «Аталанты» занял аналогичный пост в «Болонье»

Бывший спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори занял аналогичный пост в «Болонье», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Специалист проработал в коллективе из Бергамо восемь лет, но в мае стороны приняли решение завершить сотрудничество по взаимному согласию.

При Сартори «Аталанта» трижды становилась бронзовым призером серии А и дважды выходила в финал Кубка Италии.

В минувшем сезоне «Аталанта» заняла в серии А 8-е место, «Болонья» — 12-е.

Накануне бергамаски объявили, что место Сартори занял 42-летний Тони Д'Амико, который прежде работал в «Вероне».