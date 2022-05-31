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Сегодня, 18:46

Бывший спортивный директор «Аталанты» занял аналогичный пост в «Болонье»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори занял аналогичный пост в «Болонье», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Специалист проработал в коллективе из Бергамо восемь лет, но в мае стороны приняли решение завершить сотрудничество по взаимному согласию.

При Сартори «Аталанта» трижды становилась бронзовым призером серии А и дважды выходила в финал Кубка Италии.

В минувшем сезоне «Аталанта» заняла в серии А 8-е место, «Болонья» — 12-е.

Накануне бергамаски объявили, что место Сартори занял 42-летний Тони Д'Амико, который прежде работал в «Вероне».

ФК Аталанта
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 Интер 38 25 9 4 84-32 84
3
 Наполи 38 24 7 7 74-31 79
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 Ювентус 38 20 10 8 57-37 70
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 Лацио 38 18 10 10 77-58 64
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 Удинезе 38 11 14 13 61-58 47
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 Сампдория 38 10 6 22 46-63 36
16
 Специя 38 10 6 22 41-71 36
17
 Салернитана 38 7 10 21 33-78 31
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 Кальяри 38 6 12 20 34-68 30
19
 Дженоа 38 4 16 18 27-60 28
20
 Венеция 38 6 9 23 34-69 27
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20.05 21:45
Торино – Рома
 0 : 3
21.05 18:15
Дженоа – Болонья
 0 : 1
21.05 21:45
Аталанта – Эмполи
 0 : 1
21.05 21:45
Лацио – Верона
 3 : 3
21.05 21:45
Фиорентина – Ювентус
 2 : 0
22.05 13:30
Специя – Наполи
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22.05 19:00
Интер – Сампдория
 3 : 0
22.05 19:00
Сассуоло – Милан
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22.05 22:00
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22.05 22:00
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Чиро Иммобиле

Лацио

 27
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 24
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 21
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 11
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 10
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 10
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 28 2 5
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 29 1 11
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 28 1 10
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