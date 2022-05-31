Демирал может отклонить предложение «Аталанты»

Защитник «Ювентуса» Мерих Демирал может отказаться от перехода в «Аталанту» на постоянной основе, сообщает Football Italia.

В услугах 24-летнего турка заинтересован английский топ-клуб.

«Аталанта» арендовала Демирала у «Ювен» перед началом сезона. За аренду клуб заплатил 3 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что бергамаски заплатят за полноценный трансфер 20 миллионов евро. Сам игрок получит контракт до 2026 года.

В этом сезоне Демирал провел в серии А 28 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.