Иско может продолжить карьеру в «Роме»
Полузащитник Иско может продолжить карьеру в «Роме», сообщает Sportitalia.
30-летний хавбек, покидающий «Реал» по истечению контракта, предложен «Роме» его агентом Жорже Мендешем.
В сезоне-2021/22 футболист забил 2 гола в 17 матчах за команду во всех турнирах.
Иско перешел в «Реал» из «Малаги» в 2013 году. В составе команды он стал пятикратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным чемпионом Испании и обладателем Суперкубка УЕФА.
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Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|38
|26
|8
|4
|69-31
|86
|
2
|Интер
|38
|25
|9
|4
|84-32
|84
|
3
|Наполи
|38
|24
|7
|7
|74-31
|79
|
4
|Ювентус
|38
|20
|10
|8
|57-37
|70
|
5
|Лацио
|38
|18
|10
|10
|77-58
|64
|
6
|Рома
|38
|18
|9
|11
|59-43
|63
|
7
|Фиорентина
|38
|19
|5
|14
|59-51
|62
|
8
|Аталанта
|38
|16
|11
|11
|65-48
|59
|
9
|Верона
|38
|14
|11
|13
|65-59
|53
|
10
|Торино
|38
|13
|11
|14
|46-41
|50
|
11
|Сассуоло
|38
|13
|11
|14
|64-66
|50
|
12
|Удинезе
|38
|11
|14
|13
|61-58
|47
|
13
|Болонья
|38
|12
|10
|16
|44-55
|46
|
14
|Эмполи
|38
|10
|11
|17
|50-70
|41
|
15
|Сампдория
|38
|10
|6
|22
|46-63
|36
|
16
|Специя
|38
|10
|6
|22
|41-71
|36
|
17
|Салернитана
|38
|7
|10
|21
|33-78
|31
|
18
|Кальяри
|38
|6
|12
|20
|34-68
|30
|
19
|Дженоа
|38
|4
|16
|18
|27-60
|28
|
20
|Венеция
|38
|6
|9
|23
|34-69
|27
Результаты / календарь
1 тур
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|20.05
|21:45
|
Торино – Рома
|0 : 3
|21.05
|18:15
|
Дженоа – Болонья
|0 : 1
|21.05
|21:45
|
Аталанта – Эмполи
|0 : 1
|21.05
|21:45
|
Лацио – Верона
|3 : 3
|21.05
|21:45
|
Фиорентина – Ювентус
|2 : 0
|22.05
|13:30
|
Специя – Наполи
|0 : 3
|22.05
|19:00
|
Интер – Сампдория
|3 : 0
|22.05
|19:00
|
Сассуоло – Милан
|0 : 3
|22.05
|22:00
|
Венеция – Кальяри
|0 : 0
|22.05
|22:00
|
Салернитана – Удинезе
|0 : 4
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|27
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|24
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|21
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|11
|
|
Хакан Чалханоглу
Интер
|10
|
|
Николо Барелла
Интер
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Адама Сумаоро
Болонья
|28
|2
|5
|
|
Итан Ампаду
Венеция
|29
|1
|11
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|28
|1
|10
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