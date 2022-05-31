Иско может продолжить карьеру в «Роме»

Полузащитник Иско может продолжить карьеру в «Роме», сообщает Sportitalia.

30-летний хавбек, покидающий «Реал» по истечению контракта, предложен «Роме» его агентом Жорже Мендешем.

В сезоне-2021/22 футболист забил 2 гола в 17 матчах за команду во всех турнирах.

Иско перешел в «Реал» из «Малаги» в 2013 году. В составе команды он стал пятикратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным чемпионом Испании и обладателем Суперкубка УЕФА.