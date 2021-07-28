Бывший полузащитник «Зенита» продолжит карьеру в «Дженоа»
15:29
Полущашитник «Пармы» Эрнани подпишет контракт с «Дженоа». Он уже договорился об условиях контракта, сообщает в Twitter инсайдер Николо Скира.
На игрока также претендовали «Галатасарай», «Гремио» и «Кальяри».
27-летний бразилец перешел в «Парму» из «Зенита». В прошлом сезоне он провел в серии А 33 матча, в которых забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи.
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