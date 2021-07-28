Шомуродов близок к переходу из «Дженоа» в «Рому»

Нападающий «Дженоа» Элдор Шомуродов близок к переходу в «Рому», утверждает инсайдер Николо Скира. «Рома» уже контактировала с «Дженоа» по поводу трансфера форварда.

Ранее появлялась информация, что клуб из Генуи хочет получить за 26-летнего игрока не менее 15 миллионов евро, а также процент от будущей перепродажи. Также не исключается вариант с арендой футболиста с обязательным правом выкупа.

Шомудоров перешел в итальянский клуб из «Ростова» в октябре 2020 года. В прошлом сезоне он сыграл за «Дженоа» 32 матча и забил 8 мячей.

Его контракт с клубом действует до конца июня 2024 года.