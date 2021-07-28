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«Торино» арендовал Пьяцу у «Ювентуса»

19:01
Марко Пьяца. Фото ФК «Ювентус»
Марко Пьяца. Фото ФК «Ювентус»
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Форвард «Ювентуса» Марко Пьяца перешел в «Торино» на правах аренды, сообщает официальный сайт «старой синьоры».

Соглашение рассчитано до конца сезона. У «Торино» будет право выкупа контракта.

26-летний хорват в прошлом сезоне выступал в аренде за «Дженоа». В его активе 35 матчей в серии А, три гола и две результативные передачи.

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Евгений Петров все материалы автора

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