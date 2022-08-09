Канчельскис оценил стоимость Кокорина в два мешка картошки
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Фиорентины» Андрей Канчельскис высмеял форварда «фиалок» Александра Кокорина, сравнив его трансферную стоимость с двумя мешками картошки.
«Кто и когда последний раз видел Кокорина на поле? Когда ты покупаешь игрока, то смотришь на его статистику, физическую форму и так далее. Трансферная цена Кокорина — два мешка картошки. Больше за него не заплатят.
По Кокорину никаких данных нет, кроме количества касаний мяча на поле. Это несерьезно. К тому же его мучили травмы последние годы. Риски для нового клуба слишком велики. А может, он зарплату хочет такую же, поэтому никто не берет. Мы же не знаем всех условий», — цитирует Канчельскиса Sport24.
Кокорин перешел в итальянский клуб из «Спартака» в январе 2021 года. В сезоне-2021/22 игрок принял участие в 7 матчах «фиалок» и не отличился результативными действиями.
В составе сборной России Кокорин провел 47 матчей и забил 12 голов.
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1
|Милан
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2
|Интер
|0
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|0
|0-0
|0
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3
|Наполи
|0
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|0
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|0-0
|0
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4
|Ювентус
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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5
|Лацио
|0
|0
|0
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|0-0
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6
|Рома
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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7
|Фиорентина
|0
|0
|0
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|0-0
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8
|Аталанта
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|0
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|0-0
|0
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9
|Верона
|0
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|0
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|0-0
|0
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10
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Монца
|0
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|0
|0
|0-0
|0
|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
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Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
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Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
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Ювентус – Сассуоло
|- : -