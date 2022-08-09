Канчельскис оценил стоимость Кокорина в два мешка картошки

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Фиорентины» Андрей Канчельскис высмеял форварда «фиалок» Александра Кокорина, сравнив его трансферную стоимость с двумя мешками картошки.

«Кто и когда последний раз видел Кокорина на поле? Когда ты покупаешь игрока, то смотришь на его статистику, физическую форму и так далее. Трансферная цена Кокорина — два мешка картошки. Больше за него не заплатят.

По Кокорину никаких данных нет, кроме количества касаний мяча на поле. Это несерьезно. К тому же его мучили травмы последние годы. Риски для нового клуба слишком велики. А может, он зарплату хочет такую же, поэтому никто не берет. Мы же не знаем всех условий», — цитирует Канчельскиса Sport24.

Кокорин перешел в итальянский клуб из «Спартака» в январе 2021 года. В сезоне-2021/22 игрок принял участие в 7 матчах «фиалок» и не отличился результативными действиями.

В составе сборной России Кокорин провел 47 матчей и забил 12 голов.