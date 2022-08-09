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Сегодня, 19:09

«Торино» договорился об аренде Влашича с опцией выкупа за 15 миллионов евро

Руслан Минаев
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«Торино» договорился об аренде полузащитника «Вест Хэма» Николы Влашича, сообщает Sky Sports.

Туринский клуб возьмет на себя зарплату 24-летнего хорвата, которая составляет 2,5 миллиона евро в год. Соглашение между клубами включает опцию выкупа футболиста за 15 миллионов евро плюс бонусы.

В минувшем сезоне на счету Влашича 31 матч за «Вест Хэм», в которых он отметился голом и 2 результативными передачами. Контракт хавбека с «молотобойцами» действует до 30 июня 2026 года.

Никола Влашич
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