«Торино» договорился об аренде Влашича с опцией выкупа за 15 миллионов евро

«Торино» договорился об аренде полузащитника «Вест Хэма» Николы Влашича, сообщает Sky Sports.

Туринский клуб возьмет на себя зарплату 24-летнего хорвата, которая составляет 2,5 миллиона евро в год. Соглашение между клубами включает опцию выкупа футболиста за 15 миллионов евро плюс бонусы.

В минувшем сезоне на счету Влашича 31 матч за «Вест Хэм», в которых он отметился голом и 2 результативными передачами. Контракт хавбека с «молотобойцами» действует до 30 июня 2026 года.