«Ювентус» подпишет 17-летнего турецкого полузащитника Йылдыза
Бывший полузащитник «Баварии» Кенан Йылдыз перейдет в «Ювентус», сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.
По информации источника, туринский клуб подпишет контракт с 17-летним турком.
Отмечается, что интерес к полузащитнику также проявляла «Барселона».
В прошедшем сезоне Йылдыз выступал за «Баварию» U17 и U19. Он покинул мюнхенский клуб в качестве свободного агента.
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14
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|0-0
|0
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15
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|0
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16
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|0
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17
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|0
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|0
|
18
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|0
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|0
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19
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|0
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20
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|0
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|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
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