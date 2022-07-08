«Ювентус» подпишет 17-летнего турецкого полузащитника Йылдыза

Бывший полузащитник «Баварии» Кенан Йылдыз перейдет в «Ювентус», сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По информации источника, туринский клуб подпишет контракт с 17-летним турком.

Отмечается, что интерес к полузащитнику также проявляла «Барселона».

В прошедшем сезоне Йылдыз выступал за «Баварию» U17 и U19. Он покинул мюнхенский клуб в качестве свободного агента.