Ди Мария прилетел в Турин

Нападающий сборной Аргентины Анхель Ди Мария прилетел в Турин для завершения перехода в «Ювентус». Журналист Фабрицио Романо опубликовал в Twitter видео выхода игрока из самолета.

Ранее стало известно, что в пятницу, 8 июля, Ди Мария пройдет медицинское обследование перед подписанием контракта с «Ювентусом». Аргентинец подпишет соглашение сроком на 1 год.

1 июля 34-летний аргентинец стал свободным агентом, так как у него закончился контракт с «ПСЖ». За парижан он выступал с 2015 года.

В прошедшем сезоне Ди Мария сыграл в 31 матче, забил 5 голов и отдал 9 результативных передач.