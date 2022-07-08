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Сегодня, 09:10

Де Лигт хочет перейти только в «Баварию»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт хочет перейти только в «Баварию», сообщает Sky Sport.

По информации источника, 22-летний нидерландец уже дал согласие на переход в мюнхенский клуб.

Отмечается, что в ближайшие дни «Бавария» сделает первое предложение по защитнику.

При этом туринский клуб оценивает де Лигта в 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что интерес к де Лигту проявляют «Челси» и «Манчестер Сити».

В прошедшем сезоне защитник забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 42 матчах за туринцев. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://twitter.com/Plettigoal/status/1545114482753552385
Маттейс де Лигт
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