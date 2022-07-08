Де Лигт хочет перейти только в «Баварию»
Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт хочет перейти только в «Баварию», сообщает Sky Sport.
По информации источника, 22-летний нидерландец уже дал согласие на переход в мюнхенский клуб.
Отмечается, что в ближайшие дни «Бавария» сделает первое предложение по защитнику.
При этом туринский клуб оценивает де Лигта в 80 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что интерес к де Лигту проявляют «Челси» и «Манчестер Сити».
В прошедшем сезоне защитник забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 42 матчах за туринцев. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
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13
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|0
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|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
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|0
|
15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
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|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Кремонезе
|0
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|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
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