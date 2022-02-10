«Аталанта» может подписать контракт с Диего Костой до конца сезона
Диего Коста может продолжить карьеру в «Аталанте»
Бывший нападающий «Атлетико Минейро» Диего Коста был предложен «Аталанте», сообщает журналист Николо Скира в Twitter.
По информации источника, итальянский клуб рассматривают возможность подписания контракта с 33-летним бразильцем до конца нынешнего сезона из-за травмы нападающего Дувана Сапаты.
В 2021 году Диего Коста забил четыре мяча в 15 матчах за «Атлетико Минейро«. Ранее сообщалось, что нападающий может перейти в «Зенит» или «Краснодар».
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|1 : 2
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Лацио – Эмполи
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|6.01
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Специя – Верона
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|18:30
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Аталанта – Торино
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