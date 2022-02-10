«Аталанта» может подписать контракт с Диего Костой до конца сезона

Диего Коста может продолжить карьеру в «Аталанте»

Бывший нападающий «Атлетико Минейро» Диего Коста был предложен «Аталанте», сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

По информации источника, итальянский клуб рассматривают возможность подписания контракта с 33-летним бразильцем до конца нынешнего сезона из-за травмы нападающего Дувана Сапаты.

В 2021 году Диего Коста забил четыре мяча в 15 матчах за «Атлетико Минейро«. Ранее сообщалось, что нападающий может перейти в «Зенит» или «Краснодар».