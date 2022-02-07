Диего Коста может продолжить карьеру в «Зените» или «Краснодаре»

Бывший нападающий «Челси» и «Атлетико» Диего Коста может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщает Ajansspor.

Футболист подтвердил, что интерес к нему проявляют «Зенит» и «Краснодар». Однако подчеркнул, что в приоритете для него игра в «Фенербахче». В турецком клубе зарплату Косте обещают в размере 2 миллионов евро.

«Я приму решение после обсуждения сделки моим представителем в Турции», — сказал Коста.

33-летний форвард на данный момент является свободным агентом. В прошлом сезоне Коста провел 26 матчей за «Атлетико Минейро», забил 7 голов и отметился результативной передачей.