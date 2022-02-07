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Диего Коста может продолжить карьеру в РПЛ

Сегодня, 11:33

Диего Коста может продолжить карьеру в «Зените» или «Краснодаре»

Виктория Кравченко

Бывший нападающий «Челси» и «Атлетико» Диего Коста может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщает Ajansspor.

Футболист подтвердил, что интерес к нему проявляют «Зенит» и «Краснодар». Однако подчеркнул, что в приоритете для него игра в «Фенербахче». В турецком клубе зарплату Косте обещают в размере 2 миллионов евро.

«Я приму решение после обсуждения сделки моим представителем в Турции», — сказал Коста.

33-летний форвард на данный момент является свободным агентом. В прошлом сезоне Коста провел 26 матчей за «Атлетико Минейро», забил 7 голов и отметился результативной передачей.

Источник: https://ajansspor.com/haber/ozel-diego-costadan-ajansspora-aciklama-top-fenerbahcede-595652
Диего Коста
ФК Атлетико
ФК Челси
0
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2
 Севилья 23 13 8 2 34-16 47
3
 Бетис 23 12 4 7 41-27 40
4
 Барселона 22 10 8 4 36-25 38
5
 Атлетико 22 10 6 6 38-30 36
6
 Вильярреал 23 9 8 6 38-23 35
7
 Р. Сосьедад 22 9 8 5 22-21 35
8
 Атлетик 22 7 10 5 21-17 31
9
 Р. Вальекано 22 9 4 9 27-24 31
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 Сельта 23 8 6 9 28-25 30
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 Валенсия 23 7 9 7 35-36 30
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 Хетафе 23 6 7 10 20-23 25
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 Гранада 23 5 9 9 26-34 24
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 Мальорка 22 5 8 9 19-34 23
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 Кадис 23 3 9 11 20-38 18
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 Алавес 23 4 5 14 17-38 17
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 0 : 0
6.02 18:15
Барселона – Атлетико
 4 : 2
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Бетис – Вильярреал
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