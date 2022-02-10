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Сегодня, 19:18

«Аталанта» — «Фиорентина»: Кокорин не попал в заявку на матч

Евгений Петров
Корреспондент
Александр Кокорин.
Фото firenzeviola.it

Стали известны стартовые составы команд на матч 1/4 финала Кубка Италии «Аталанта» — «Фиорентина».

Российский форвард гостей Александр Кокорин не попал в заявку на матч. Нет в заявке и его соотечественника, полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука. Ранее стало известно, что он не сыграет из-за травмы.

«Аталанта»: Муссо, Джимшити, Демирал, Паломино, Хатебур, Де Роон, Фройлер, Дзаппакоста, Малиновский, Пашалич, Бога.

«Фиорентина»: Терраччано, Одриосола, Мартинес, Жулиу, Бираги, Кастровилли, Торрейра, Малех, Гонсалес, Пентек, Сапонара.

Матч «Аталанта» — «Фиорентина» начнется в 20.00 по московскому времени.

Александр Кокорин
Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Фиорентина
1
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Интер 23 16 5 2 54-19 53
2
 Наполи 24 16 4 4 45-16 52
3
 Милан 24 16 4 4 49-26 52
4
 Ювентус 24 13 6 5 36-21 45
5
 Аталанта 23 12 7 4 45-28 43
6
 Лацио 24 11 6 7 49-39 39
7
 Рома 24 12 3 9 40-30 39
8
 Фиорентина 23 11 3 9 41-33 36
9
 Верона 24 9 6 9 43-40 33
10
 Торино 23 9 5 9 30-23 32
11
 Эмполи 24 8 6 10 37-47 30
12
 Сассуоло 24 7 8 9 39-42 29
13
 Болонья 23 8 4 11 29-37 28
14
 Удинезе 23 6 9 8 33-36 27
15
 Специя 24 7 5 12 26-44 26
16
 Сампдория 24 6 5 13 33-41 23
17
 Кальяри 24 4 8 12 24-45 20
18
 Венеция 23 4 6 13 20-42 18
19
 Дженоа 24 1 11 12 20-45 14
20
 Салернитана 23 3 3 17 16-55 11
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38 тур
6.01 14:30
Болонья – Интер
 - : -
6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
 3 : 3
6.01 16:30
Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 20:30
Салернитана – Венеция
 - : -
6.01 22:45
Фиорентина – Удинезе
 - : -
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
 1 : 1
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 18
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 18
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 12
П
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 6
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 6
Антонио Кандрева

Антонио Кандрева

Сампдория

 6
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 20 1 7
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 20 1 4
Роберто Сориано

Роберто Сориано

Болонья

 21 1 4
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