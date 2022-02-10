«Аталанта» — «Фиорентина»: Кокорин не попал в заявку на матч

Стали известны стартовые составы команд на матч 1/4 финала Кубка Италии «Аталанта» — «Фиорентина».

Российский форвард гостей Александр Кокорин не попал в заявку на матч. Нет в заявке и его соотечественника, полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука. Ранее стало известно, что он не сыграет из-за травмы.

«Аталанта»: Муссо, Джимшити, Демирал, Паломино, Хатебур, Де Роон, Фройлер, Дзаппакоста, Малиновский, Пашалич, Бога.

«Фиорентина»: Терраччано, Одриосола, Мартинес, Жулиу, Бираги, Кастровилли, Торрейра, Малех, Гонсалес, Пентек, Сапонара.

Матч «Аталанта» — «Фиорентина» начнется в 20.00 по московскому времени.