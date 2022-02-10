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Дуглас Коста перешел из «Ювентуса» в «Лос-Анджелес Гэлакси» на правах аренды

Нападающий «Ювентуса» Коста перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси» на правах аренды
Карен Саркисян
Корреспондент

Нападающий «Ювентуса» Дуглас Коста перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси» на правах аренды, сообщает официальный сайт американского клуба.

Арендное соглашение рассчитано на шесть месяцев.

По окончании аренды 31-летний бразилец на правах свободного агента подпишет с «Лос-Анджелес Гэлакси» контракт на полтора года.

С мая 2021 года Коста играл на правах аренды в «Гремио». На счету нападающего три гола и две передачи в 26 матчах за бразильскую команду.

Источник: https://www.lagalaxy.com/news/la-galaxy-acquire-brazilian-national-team-midfielder-douglas-costa-as-designated
Дуглас Коста
Футбол
ФК Лос-Анджелес Гэлакси
ФК Ювентус
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Болонья – Интер
 - : -
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Специя – Верона
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 - : -
6.01 18:30
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 1 : 1
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Милан – Рома
 3 : 1
6.01 20:30
Салернитана – Венеция
 - : -
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 - : -
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Ювентус

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Верона

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П
Хакан Чалханоглу

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Интер

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Ромеро Луис Альберто

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Лацио

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И К Ж
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 20 1 7
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