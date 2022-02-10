Дуглас Коста перешел из «Ювентуса» в «Лос-Анджелес Гэлакси» на правах аренды

Нападающий «Ювентуса» Дуглас Коста перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси» на правах аренды, сообщает официальный сайт американского клуба.

Арендное соглашение рассчитано на шесть месяцев.

По окончании аренды 31-летний бразилец на правах свободного агента подпишет с «Лос-Анджелес Гэлакси» контракт на полтора года.

С мая 2021 года Коста играл на правах аренды в «Гремио». На счету нападающего три гола и две передачи в 26 матчах за бразильскую команду.