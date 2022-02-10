Дуглас Коста перешел из «Ювентуса» в «Лос-Анджелес Гэлакси» на правах аренды
Нападающий «Ювентуса» Коста перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси» на правах аренды
Нападающий «Ювентуса» Дуглас Коста перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси» на правах аренды, сообщает официальный сайт американского клуба.
Арендное соглашение рассчитано на шесть месяцев.
По окончании аренды 31-летний бразилец на правах свободного агента подпишет с «Лос-Анджелес Гэлакси» контракт на полтора года.
С мая 2021 года Коста играл на правах аренды в «Гремио». На счету нападающего три гола и две передачи в 26 матчах за бразильскую команду.
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|
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|24
|16
|4
|4
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|
4
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|45
|
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|
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|
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|
13
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|4
|11
|29-37
|28
|
14
|Удинезе
|23
|6
|9
|8
|33-36
|27
|
15
|Специя
|24
|7
|5
|12
|26-44
|26
|
16
|Сампдория
|24
|6
|5
|13
|33-41
|23
|
17
|Кальяри
|24
|4
|8
|12
|24-45
|20
|
18
|Венеция
|23
|4
|6
|13
|20-42
|18
|
19
|Дженоа
|24
|1
|11
|12
|20-45
|14
|
20
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|23
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|16-55
|11
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|6.01
|14:30
|
Болонья – Интер
|- : -
|6.01
|14:30
|
Сампдория – Кальяри
|1 : 2
|6.01
|16:30
|
Лацио – Эмполи
|3 : 3
|6.01
|16:30
|
Специя – Верона
|1 : 2
|6.01
|18:30
|
Аталанта – Торино
|- : -
|6.01
|18:30
|
Сассуоло – Дженоа
|1 : 1
|6.01
|20:30
|
Милан – Рома
|3 : 1
|6.01
|20:30
|
Салернитана – Венеция
|- : -
|6.01
|22:45
|
Фиорентина – Удинезе
|- : -
|6.01
|22:45
|
Ювентус – Наполи
|1 : 1
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|Г
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Лацио
|18
|
|
Душан Влахович
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|18
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Джованни Симеоне
Верона
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|П
|
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Хакан Чалханоглу
Интер
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|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|6
|
|
Антонио Кандрева
Сампдория
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|И
|К
|Ж
|
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Николо Дзаньоло
Рома
|20
|1
|7
|
|
Тео Эрнандес
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|1
|4
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|4
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