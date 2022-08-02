«Салернитана» выкупила права на защитника «Ювентуса»
Защитник Григорис Кастанос стал полноценным игроком «Салернитаны». Клуб выкупил права на 24-летнего киприота у «Ювентуса», сообщает сайт команды.
Кастанос заключил с клубом новый контракт до 2026 года.
Прошлый сезон футболист отыграл за «Салернитану» на правах аренды. Он провел 27 матчей, в которых забил 1 гол.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.
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14
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|0-0
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15
|Сампдория
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16
|Специя
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|0-0
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17
|Салернитана
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18
|Лечче
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19
|Кремонезе
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
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Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
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Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
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Ювентус – Сассуоло
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