«Салернитана» выкупила права на защитника «Ювентуса»

Защитник Григорис Кастанос стал полноценным игроком «Салернитаны». Клуб выкупил права на 24-летнего киприота у «Ювентуса», сообщает сайт команды.

Кастанос заключил с клубом новый контракт до 2026 года.

Прошлый сезон футболист отыграл за «Салернитану» на правах аренды. Он провел 27 матчей, в которых забил 1 гол.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.