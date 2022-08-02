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Сегодня, 17:46

«Салернитана» выкупила права на защитника «Ювентуса»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Григорис Кастанос.
Фото ФК &quot;Салернитана&quot;.

Защитник Григорис Кастанос стал полноценным игроком «Салернитаны». Клуб выкупил права на 24-летнего киприота у «Ювентуса», сообщает сайт команды.

Кастанос заключил с клубом новый контракт до 2026 года.

Прошлый сезон футболист отыграл за «Салернитану» на правах аренды. Он провел 27 матчей, в которых забил 1 гол.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.

ФК Салернитана
ФК Ювентус
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