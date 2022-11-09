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«Футбол Гасперини похож на футбол Юрича. Но теперь у Миранчука больше возможностей играть». Каррера — о перспективах россиянина в «Торино»

Каррера рассказал о перспективах Миранчука в «Торино»
Игорь Рабинер
Обозреватель
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «СЭ» поделился мнением о перспективах полузащитника Алексея Миранчука, перешедшего перед нынешним сезоном из «Аталанты» в «Торино».

— Раз вы регулярно ходите на «Аталанту», значит, часто видели вживую Алексея Миранчука. Лично с ним не знакомы?

— Нет. Но этот игрок очень мне нравится.

— Как оцените его период игры в Бергамо? Почему получилось далеко не все и основным игроком команды россиянин так и не стал?

— Возможно, футбол Джана Пьеро Гасперини не подходил под характеристики Миранчука. Помню, как Алексей играл за «Локомотив», — я же как раз тогда работал в «Спартаке». Это был очень важный для команды футболист со всех точек зрения. Техничный, рослый, тактически сильный, способный забить и отдать голевой пас. Это нормально, что, возможно, поначалу в Италии с ее большим упором на тактику ему пришлось сложно. Но после ухода в «Торино» у Миранчука появилось больше возможностей проявить себя и показать свою ценность.

— По стилю «Торино» больше подходит Миранчуку?

— Футбол Гасперини похож на футбол Ивана Юрича, который был ассистентом тренера «Аталанты». Но, возможно, он видит его по-другому. Точно можно сказать, что в «Торино» для Миранчука есть больше возможностей играть.

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Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Торино
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 Лацио 13 8 3 2 25-8 27
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 Аталанта 13 8 3 2 19-10 27
5
 Ювентус 13 7 4 2 20-7 25
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 Рома 13 8 1 4 16-12 25
7
 Удинезе 14 6 6 2 22-14 24
8
 Интер 13 8 0 5 25-19 24
9
 Салернитана 13 4 5 4 18-19 17
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 Монца 13 4 1 8 13-21 13
16
 Специя 14 2 4 8 12-25 10
17
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18
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9.11 20:30
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 - : -
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