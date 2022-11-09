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Массимо Каррера: «В июне смогу выезжать из Италии. Тогда и готов вернуться на работу в Россию»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Массимо Каррера.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Массимо Каррера у себя дома.
Фото «СЭ»
Сальваторе Боккетти и Массимо Каррера в «Спартаке».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Сергей Семак.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Роберто Манчини и Массимо Каррера.
Фото Александр Волгин
Массимо Каррера.
Фото Global Look Press
Марио Пашалич.
Фото Global Look Press
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Игорь Рабинер встретился в Бергамо с тренером, который в 2017 году привел «Спартак» к чемпионству.

Жизнь Карреры за пределами футбольного поля — это гимн постоянству.

Свадьбу с Пинни, его первой и единственной женой, они сыграли в 1986 году, 36 лет назад, когда будущему главному тренеру «Спартака» было 22.

Квартиру в двухэтажном доме в приятном, спокойном, зеленом районе Бергамо семья сняла десять лет спустя, когда защитник, выигравший Лигу чемпионов, серию А и Кубок Италии с «Ювентусом», в 1996-м перешел в «Аталанту». Они с Пинни (а ранее и с двумя их дочками, которые выросли и разъехались) позже эту квартиру выкупили — и живут там по сей день, уже больше четверти века. И ничего менять не хотят. Привыкли и радуются тому, что есть.

Туда и пригласил меня Каррера на интервью к одиннадцати утра. Перед десятиминутной поездкой на такси из центра города, наскоро завтракая в кофейне, обнаружил там на стене черно-белый шарф «Ювентуса» и вообще полную раскраску заведения, ясно говорившую о том, за кого болеет хозяин по имени Лусио. Рассказал про Карреру, объяснил, откуда я. Он высоко оценил Массимо как защитника его любимой команды и начал припоминать: «Каррера же после работы с Конте у вас в России тренировал?» — «Да». — «Кажется, в Санкт-Петербурге?»
Вот тут я за «Спартак» и его болельщиков внутренне обиделся. Оказалось, что Лусио перепутал места работы Карреры и Роберто Манчини. Тут и стало ясно: что им, итальянцам, по большому счету не до того, в каком именно российском клубе трудился тот или иной соотечественник. Они погружены в свои страсти, в серию А. И уж болельщику-то «Юве», суперклуба, проваливающего в этом сезоне все, что можно и нельзя, точно не до того, тренировал ли Каррера в Москве, а Манчини — в Питере, или наоборот...

Сентябрь. Москва. Массимо Каррера. Большое интервью Массимо Карреры. О Федуне, Глушакове, Измайлове

«Поднимайтесь на второй этаж!», — услышал я снизу голос Массимо, войдя в двухэтажный дом приятной желтоватой расцветки с очаровательными балконами в зелени и цветах. Спустя несколько секунд, здороваясь с тренером, по первым же фразам почувствовал, насколько он сейчас расслаблен и спокоен. Я-то воображал, что полтора года вне профессии, после «Бари», могли вывести его из равновесия, а то и состарить — все-таки 58 уже, не пацан.

Но все оказалось наоборот. Спокойствие, великолепная физическая форма — видно, что и питается правильно, и о тренажерном зале не забывает. За четыре года после «Спартака» Каррера внешне не изменился вообще. А то и посвежел, поскольку нервов в последнее время совсем не тратит. В конце беседы он объяснит, отчего, не работая, не психует. И разгадка окажется очень интересной — такой, что даже в голову мне не приходила.

А пока садимся в просторной, удобной гостиной, наверху которой — миниатюрные копии трофеев, которые выиграл Массимо за свою карьеру. И несколько памятных сувениров, в том числе из Москвы: фигурка с его изображением и гладиатор со спартаковской эмблемой. И начинаем разговор — сначала о сегодняшнем дне тренера-чемпиона России. К «Спартаку» его времен перейдем во второй части разговора...

Массимо Каррера. Фото "СЭ"
Массимо Каррера у себя дома. Фото «СЭ»
Фото «СЭ»

Роберто Баджо абстрагировался от футбола и ездит на охоту в Аргентину

— Никогда не хотелось переехать куда-то, где просторнее и нет никаких соседей? — спрашиваю Карреру.

— Нет-нет. У меня простой образ жизни. Изначально я сюда переехал потому, что тренировочная база «Аталанты» находится буквально в десяти минутах. И столько же — до центра Бергамо. Все близко и очень удобно.

— А что означают большие иероглифы на стене?

— Это пожелания удачи и хорошей жизни для семьи — точнее не скажу. Это японские, но купили мы их в Италии.

— Из чего состоит нынешняя жизнь бывшего главного тренера «Спартака» и любимца его фанатов Массимо Карреры?

— Наслаждаюсь общением с семьей. Команды у меня нет — пока не нашел верное, подходящее мне решение. Развлекаюсь, тренируя маленьких детей у моего друга с понедельника по среду. Смотрю очень много футбольных матчей по телевизору, хожу на стадион «Аталанты». Готовлю, играю в падель (разновидность тенниса. — Прим. И.Р.). Для меня это — год отдыха. Никакого стресса. Я очень расслаблен. По вторникам еще помогаю людям с ограниченными возможностями.

— Какое блюдо — ваше фирменное?

— Готовлю все. Мне это нравится. Импровизирую, никогда не следую рецептам. Что есть в холодильнике — из того и делаю (зашедшая в этот момент в гостиную Пинни назвала свое любимое блюдо в исполнении мужа — паста с маленькими помидорами. — Прим. И.Р.).

— Как поживают ваши дочери?

— Старшая, Франческа, работает в Милане. Она выучилась по специальности «маркетинг и коммуникации». Младшая, Мартина, с подругой развивает свой бренд одежды. Возможно, откроют бутик.

Массимо Каррера и памятные статуэтки из «Спартака». Фото "СЭ"
Массимо Каррера и памятные статуэтки из «Спартака».
Фото «СЭ»

— Вы упомянули, что ходите на матчи «Аталанты». Вам как легенде клуба из Бергамо, игравшему здесь семь лет, полагается бесплатный абонемент на ВИП-трибуну?

— Да.

— Можно ли назвать вас болельщиком какой-либо команды серии А?

— Болею за «Ювентус». Я — черно-белый!

— И болеете за «Ювентус» в матчах с «Аталантой», сидя в ВИПе бергамасков?!

— Нет, поддерживаю обе команды. Хотя это сложно.

— Ходите на каждую домашнюю игру «Аталанты»?

— В этом году уже много посетил. Побывал даже на матче против «Монцы». Последняя же встреча, за которой наблюдал с трибуны местного стадиона — «Аталанта» — «Лацио» (23 октября, гости победили — 0:2. — Прим. И.Р.).

— Зовет ли вас «Ювентус» на торжественные мероприятия? Все-таки в составе «Старой синьоры» вы выигрывали Лигу чемпионов, серию А, Кубок Италии...

— Да, всегда. Я не каждый раз мог принимать приглашения, когда работал за границей. Сейчас приезжаю постоянно, особенно на Рождество, куда клуб собирает всех своих бывших футболистов.

— На таких встречах у вас есть возможность видеть таких легенд «Юве», как, например, Роберто Баджо?

— Мы играли вместе и стали друзьями, долго жили в одном номере на выездных матчах. Роберто живет в Виченце, на своей вилле. Занимается охотой, летает ради нее в Аргентину. Он абстрагировался от футбола.

— У Баджо до сих пор есть знаменитый хвостик?

— Да-да, он его по-прежнему носит!

— Удивлены ли таким скверным результатам туринского гранда в этом сезоне и как можете их объяснить?

— Даже не знаю. Может, Аллегри, принимая команду, ждал более взрослый и подготовленный «Ювентус». Повлияли и травмы — например, Погба, Кьезы. Из-за этого нет того состава, который руководство представляло в головах. Такова реальность.

— Считаете ли правильным решением вернуть Аллегри?

— Он выиграл с «Юве» много трофеев. Клуб хорошо знал, каков Массимилиано. Почему бы его не возвратить? Многие тренеры приходили в свои прежние команды и снова побеждали. А может, не было других вариантов.

Массимилиано Аллегри. Фото Reuters
Массимилиано Аллегри.
Фото Reuters

У меня такие же тяжелые тренировки, как у Гасперини

— Раз вы регулярно ходите на «Аталанту», значит, часто видели вживую Алексея Миранчука. Лично с ним не знакомы?

— Нет. Но этот игрок очень мне нравится.

— Как оцените период в Бергамо? Почему получилось далеко не все и основным россиянин так и не стал?

— Возможно, футбол Джан Пьеро Гасперини не подходил под характеристики Миранчука. Помню, как Алексей выступал за «Локомотив», — я же как раз тогда работал в «Спартаке». Это был очень важный для команды игрок со всех точек зрения. Техничный, рослый, тактически сильный, способный забить и отдать голевой пас. Это нормально, что, возможно, поначалу в Италии с ее большим упором на тактику ему пришлось сложно. Но после ухода в «Торино» у Миранчука появилось больше возможностей проявить себя и показать свою ценность.

— По стилю «Торино» больше подходит Миранчуку?

— Стиль Гасперини похож на принципы Ивана Юрича, который когда-то трудился ассистентом тренера «Аталанты». Но, возможно, в чем-то его видение отличается. Точно можно сказать, что в «Торино» для Миранчука есть больше возможностей выходить на поле.

— Ходят легенды о тяжелейших тренировках Гасперини...

— Подтверждаю, поскольку несколько раз видел занятия «Аталанты». В молодости, кстати, я играл вместе с Гасперини в «Пескаре». Бег, тренажерный зал — у Джан Пьеро тяжело все!

— Прекрасно помню рассказы спартаковцев, что им тоже на первых порах было непросто адаптироваться к вашим тренировкам.

— Да. Думаю, в современном футболе необходима интенсивность, а для этого ты должен быть хорошо подготовлен. То, что показываешь на поле, — отражение работы на тренировках. Хорошо работаешь — тогда и в матче все получится. Плохо — не выйдешь на поле. Все просто!

Алексей Миранчук. Фото AFP
Алексей Миранчук.
Фото AFP

— И все же — ваши тренировки в «Спартаке» легче, чем те, что Гасперини проводит в «Аталанте»?

— Нет — на одном уровне сложности. Потому что я вырос как тренер рядом с Антонио Конте, а у него занятия тоже чрезвычайно интенсивные.

— С Конте сейчас общаетесь?

— Иногда перекидываемся сообщениями. Но не каждую неделю.

— В «Тоттенхэм» к нему не приезжали?

— Нет, так как сейчас по определенным личным обстоятельствам не могу выезжать за пределы Италии. Я должен оставаться в стране до июня 2023 года. Очень жаль, что это так, поскольку получал много предложений из-за границы, но не могу ими воспользоваться.

— Ваш бывший игрок в «Спартаке» Сальваторе Боккетти в 35 лет стал главным тренером «Вероны», клуба серии А. Это вас удивило? Способен ли он спасти команду от вылета?

— Не знаю. Ведь мне неизвестно, как он работает в таком качестве, я ни разу не бывал на его тренировках. Знаю, что это отличный парень и профессионал, который постоянно интересовался тактикой. В прошлом году ему повезло трудиться ассистентом Игора Тудора в «Вероне». Уверен, что Сальваторе сделает все возможное для спасения. Видел игру против «Сассуоло»: пусть веронцы уступили, считаю, что у Боккетти есть все характеристики, чтобы стать тренером. И что-то, наверное, он перенял у меня (улыбается).

— Когда последний раз с ним общались?

— Когда Сальва стал главным тренером «Вероны», послал ему сообщение и пожелал удачи. Он ответил: «Спасибо, Мистер».

— Видели в нем задатки тренера, когда работали с ним в «Спартаке»?

— По поле невозможно бегать с листками и что-то записывать. Поэтому не могу сказать, фиксировал ли он что-то для себя — и что именно. А значит, и о задатках говорить сложно. Но наверняка наблюдал. В последние два-три года карьеры у Сальваторе, возможно, уже появились намерения тренировать.

Сальваторе Боккетти и Массимо Каррера в «Спартаке». Фото Александр Федоров, "СЭ"
Сальваторе Боккетти и Массимо Каррера в «Спартаке».
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Боккетти когда-нибудь спрашивал у вас или ассистентов, для чего нужно то или иное упражнение? Такие вопросы — один из маркеров будущего тренера.

— Когда говорю футболистам что-то выполнять — всегда объясняю, почему это нужно делать. У меня не бывает простых указаний: мол, делай так — и все, ни о чем не спрашивай. Поэтому у игроков нет нужды уточнять — сразу же объясняю сам. Почерпнул это у тех специалистов, которые еще меня тренировали.

Работа тренера вообще очень индивидуальна. В ней невозможен копипаст с телефона: мол, так, смотрим на методы Гвардиолы, все повторяем — и станем выглядеть как его команды. Так не бывает. У меня, как и у любого из коллег, свой стиль, я все подстраиваю под своих футболистов.

— В чем тогда разница в работе между Конте и вами?

— Антонио намного более горячий! Он требует многого не только от футболиста, но и от своего штаба. До такой степени сфокусирован на успехах и хочет исключительно побеждать, что в этом настоящий маньяк! Когда встречаешь его на ужине — это очень веселый человек. Но в работе, и особенно во время матча, Конте совершенно другой. Погружен в игру настолько, что его можно назвать двенадцатым человеком в составе.

— Если в июне, когда вам станет можно выезжать за границу, Конте предложит вернуться в его штаб — согласитесь? Или видите себя только главным тренером?

— Да, наверное, пошел бы. Знаю, как Антонио работает, но у него всегда есть чему поучиться. Так что почему бы и нет?

Мне очень нравится Семак

— В «Аталанте» также есть ваш бывший футболист в «Спартаке» Марио Пашалич — хорват забил за бергамасков много решающих голов. Удивлены тем, что балканец стал настолько важной фигурой в одном из сильнейших итальянских клубов?

— Марио очень сильно вырос. Когда Пашалич только пришел в «Спартак», то был еще совсем молод. Но уже в тот момент у него имелись все качества, чтобы заиграть, и парень продемонстрировал их в полной мере уже в «Аталанте». В «Спартаке» же ему немного не хватало злости, агрессивности. Со временем Марио нашел себя у Гасперини. В прошлом году мы обедали с Джан Пьеро, и тогда после тренировки я встретил Пашалича. Он был очень рад тому, что выступает в Бергамо.

Марио Пашалич. Фото Global Look Press
Марио Пашалич.
Фото Global Look Press

— Пашалич развился до уровня футболиста основы «Аталанты», Миранчук — нет. В чем разница?

— Сложно сказать. У Кокорина тоже возникали сложности в «Фиорентине». Возможно, Миранчук к моменту перехода в «Аталанту» уже сформировался как игрок, а Пашалич был более молодым и со временем устранил недостатки. К тому же в «Спартаке» Марио находился в аренде, а «Аталанта» его купила. Возможно, это придало больше уверенности.

— Для всех в России итальянская история Кокорина покрыта завесой мрака. Никто не мог предположить, что он перейдет в серию А после выхода из колонии. Как «Фиорентина» могла купить его и почему совсем не использовала?

— Тоже не могу это объяснить. До того как с ним случилась история с тюрьмой, Александр мне очень нравился. Индивидуально сильный и техничный представитель атаки со всеми необходимыми качествами. Возможно, за время в заключении у него появились более серьезные проблемы со здоровьем, чем можно увидеть внешне. К тому же во Флоренции Кокорину не повезло с тем, что в то время Влахович клал по 40 мячей за сезон.

— В матче «Спартак» — «Зенит» осенью 2017 года Пашалич забил третий гол чуть ли не на сотой минуте, и красно-белые под вашим руководством взяли три очка — 3:1. Знаете ли вы, что с того дня красно-белые ни разу не побеждали питерцев в чемпионате России, а сине-бело-голубые четырежды подряд брали золото?

— Да. Думаю, последнее связано с тем, что «Зенит» всегда выступал в Лиге чемпионов. Благодаря этому у него больше всех денег, которые можно инвестировать в покупки новичков. Не знаю, как там работает спортивный блок, но клуб приобретает намного более качественных футболистов, чем все остальные. Плюс мне очень нравится тренер Семак. Я познакомился с ним в Санкт-Петербурге, и он произвел на меня отличное впечатление. Кроме того, что Сергей — сильный специалист, это еще и очень хороший человек.

Сергей Семак. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Сергей Семак.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Бывший главный бомбардир команды Семака, Артем Дзюба, доставлял много проблем «Спартаку», своей бывшей команде. Сейчас разорван его контракт с турецкой «Аданой Демирспор», а до этого форвард перестал даже попадать в заявку. Это вы попросили главного тренера Винченцо Монтеллу отправить Дзюбу в глухой резерв?

— Ха-ха, видимо, он просто находился не в форме. А возможно, у Артема нет тех качеств, которых от него ожидает Монтелла. Но при этом Дзюба остается хорошим игроком.

— Сейчас в серии А оглушительная сенсация — Хвича Кварацхелия. А ведь многие считают, что после РПЛ сложно начать сразу блистать в Италии.

— Следовательно, он доказал, что все не так. Качественные футболисты есть в любом чемпионате. Просто скауты должны быть достаточно квалифицированными, чтобы их находить и открывать.

— Удивлены тем, что Хвича мгновенно стал на Апеннинах звездой?

— Никогда не видел его игру, не знал о нем до этого сезона. Хвича привнес огромный импульс в «Наполи». То, чего добивается грузин, — это потрясающий успех. Он молодец и в том, что остается двумя ногами на земле. Несмотря на то, что все его хвалят, у полузащитника нет звездной болезни.

— В сезоне-2017/18 «Зенит» тренировал Роберто Манчини, и у вас с ним было итальянское противостояние, в котором вы оказались сильнее — третье место против пятого. Удивились, что, выиграв со сборной Италии Евро-2020, Роберто не отобрался в Катар?

— Это футбол! Когда Манчини приехал в «Зенит», он хорошо трудился. Но человек хотел тренировать сборную — и когда возникло предложение оттуда, немного «отпустил» ситуацию в Санкт-Петербурге. Позже в национальной команде Роберто проделал большую работу. С молодой «Скуадрой адзуррой» взял титул чемпиона Европы.
Но футбол не математика. В нем 1+1 не равно двум. Всегда есть место сюрпризам. После великой победы случилось тяжелое поражение. Но на ошибках учатся. Роберто найдет нужных людей, готовых биться за Италию в будущем.

— Обедали ли с Манчини в России?

— Нет, только общались на стадионе после матчей. У Манчини был ассистент Анджело Грегуччи, с которым мы в молодости играли в «Алессандрии».

— Когда-то вы отрицательно ответили на мой вопрос, разговаривали ли, приняв предложение «Спартака», с Лучано Спаллетти и Фабио Капелло, работавшими до вас в России. А общались ли с ними или другими итальянскими тренерами, работавшими в нашей стране, после возвращения домой?

— Однажды беседовал с Капелло, когда он был номинирован на премию «Золотая скамья». Обо всем — о проблемах в работе в другом государстве, о культуре, языковом барьере. Фабио интересовался, спрашивал, какой была моя ситуация, рассказывал о своей. В чем-то, объясняя возникавшие сложности, мы сошлись.

Роберто Манчини и Массимо Каррера. Фото Александр Волгин
Роберто Манчини и Массимо Каррера.
Александр Волгин

В Италии мне все время говорят: «У вас нет опыта работы в серии А»

— Если в июне следующего года вас позовут в РПЛ, готовы ли вернуться в Россию?

— Да.

— Только в «Спартак» или в какую-то другую команду тоже?

— С радостью поеду в вашу страну. Мне там было хорошо. Необязательно только в «Спартак». Это может быть команда со своим проектом, задача которой — хорошее выступление.

— А если пригласят ЦСКА или «Зенит», согласитесь?

— Не знаю. Но думаю, что каждый тренер — в первую очередь профессионал. Поэтому, как и любому профессионалу в любой сфере, нужно идти работать туда, где этого хотят. Если бы у вас не было возможности работать в своем издании и позвало бы конкурирующее — вы бы пошли. Есть множество примеров футболистов и специалистов, которые после «Ювентуса» оказывались в «Интере», после «Интера» — в «Милане», после «Милана» — в «Ювентусе». Мы становимся главными болельщиками тех команд, которые в данный момент тренируем. Но главное тут — именно профессионализм. Так что не вижу в таком решении ничего страшного.

— Как Капелло, который из итальянских грандов работал в «Милане», «Роме» и «Ювентусе»?

— Капелло, Липпи, трудившийся в «Ювентусе», «Интере» и снова «Ювентусе». В конце концов, Антонио (Конте. — Прим. И.Р.), в Италии возглавлявший те же «Юве» и «Интер», а в Англии — «Челси» и «Тоттенхэм». Это нормально!

14&nbsp;августа. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Сочи&raquo;&nbsp;&mdash; 3:0. Мартинс Перейра и&nbsp;Квинси Промес. Абаскаль идет по графику Карреры. «Спартак» — лидер чемпионата

— Кого из игроков своего «Спартака» вы видели в последнее время?

— Вживую — никого, если не считать Пашалича, о котором говорил. Но общаемся посредством мессенджеров. Часто переписывались с Самедовым, Джикией и Джано, всегда поздравляли друг друга с днем рождения. Иногда и с Промесом. Когда видел в соцсетях, что у кого-то из ребят день рождения, — поздравлял в личных сообщениях.

— Ваше последнее на сегодня место работы — «Бари». С того времени прошло полтора года. Почему пауза так затянулась?

— Я скучаю по тренерской деятельности. После «Бари» поступали предложения, но без нужных условий. Мне бы хотелось найти команду и начать заниматься ею с начала чемпионата, чтобы иметь возможность построить систему так, как хочу я. Плюс хочется поставить определенный футбол, взять под него людей. Надеюсь, в следующем году такая возможность представится.

— Почему вы не отвергли серию С — только из-за того, что это ваша бывшая команда, где провели пять лет? И почему оставались там только два месяца?

— Да, пошел в «Бари» именно поэтому. Там не имелось возможности продвинуться дальше. Я оказался в команде в момент, когда не было спортивного директора, закрылся трансферный рынок. Это выбор сердца. Я там долго выступал, вырос в «Бари». Поэтому решился и надеялся принести пользу. К сожалению, у меня не получилось. Все пошло не так, как хотелось.

— Вы ушли оттуда по собственному желанию или руководство уволило вас?

— Боссы видели, что у меня не получается дать коллективу тот всплеск, которого от меня хотели. И решили вернуть предыдущего тренера, которого я заменил. Но и это не помогло. В «Бари» мне не дали времени, чтобы поработать. Если бы продолжил — возможно, получилось бы лучше. Но футбол тебя не ждет. Пришел в феврале, а уже в апреле пришлось уйти.

— Удивились тому, что после золота в России представители серии А, пусть из нижней половины таблицы, не делали предложений?

— Ожидал немного большего. После возвращения из России находился в контакте с некоторыми клубами — но конкретики не возникало. Я это принял.

— Был ли у вас в тот момент агент?

— Был и есть — это Андреа Д'Амико. Повторю, мне поступало множество предложений из-за границы. Но не из Италии. Не думаю, что тут проблема как-то связана с агентом.

— А с чем?

— У меня нет опыта самостоятельной работы в серии А. Не знаю, как клубы принимают эти решения, но в моем случае зачастую мотивацией отказа становилось следующее: «У вас недостаточно опыта, потому что вы не тренировали в Италии». Например, два-три раза мы разговаривали с «Дженоа». Ответ был таким же. А потом в Геную позвали Тьяго Мотту, который работал с молодежью в «ПСЖ»! У него тоже не имелось тренерского опыта в Италии. Возможно, я не нравлюсь итальянцам (смеется).

Массимо Каррера. Фото Global Look Press
Массимо Каррера.
Фото Global Look Press

Разговаривали с Ваноли, когда его назначили главным тренером «Спартака»

— Интересно, что после вас только другой итальянский специалист, Паоло Ваноли, выиграл трофей со «Спартаком». Можете объяснить, почему с красно-белыми берут титулы только итальянцы и только экс-помощники Антонио Конте?

— Это совпадение (улыбается). А возможно, потому что мы — тактические маньяки. Здесь очень много думают об этом. Может, это немного помогло. Хотя сейчас все хороши в этом аспекте.

— Знаете Ваноли лично?

— Мы разговаривали по телефону, когда его назначили главным тренером «Спартака». Паоло просил у меня кое-какую информацию, я ее дал. Но и раньше его знал. Мы много раз встречались на футбольном поле. А когда я работал в первой сборной Италии с Антонио (Конте. — Прим. И.Р.), Ваноли трудился в молодежной.

Гильермо Абаскаль. «Спартак» Абаскаля напоминает команду Карреры. Но чемпионом она не станет

— О чем он спрашивал и что вы ему рассказали?

— Секрет!

— А победный финал Кубка России-2022 против «Динамо» смотрели?

— Нет.

— Следите ли за играми нынешнего «Спартака» и что думаете о нынешнем главном тренере — Гильермо Абаскале?

— Нет, не смотрю. В этом сезоне видел лишь один матч — не помню какой. Но за результатами слежу — и понимаю, что у «Спартака» получается хорошо. Поздравляю как тренера, так и футболистов. Понимаю, что противостоять «Зениту» не так легко. Поэтому доволен тем, что красно-белые сейчас на втором месте.

— Сейчас вам 58 лет. Видно, что вы в прекрасной физической форме. Осталась ли страсть к тому, чтобы тренировать? И если да, то сколько лет в этой профессии еще себя видите?

— Столько, сколько у меня будет оставаться эта страсть — обучать футболистов, помогать им. Сейчас она есть.

Огненная вторая часть интервью, посвященная работе Карреры в «Спартаке», — скоро на сайте www.sport-express.ru и в одном из ближайших газетных номеров.

Сергей Семак
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Спартак (Москва)
ФК Ювентус
Массимо Каррера
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
12.11 12:00
Урал – Факел
 - : -
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 - : -
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 15 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 15 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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