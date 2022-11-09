«Абстрагировался от футбола, занимается охотой, ездит за этим в Аргентину». Каррера рассказал о сегодняшнем дне Роберто Баджо

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «СЭ» рассказал о сегодняшнем дне своего великого партнера по «Ювентус» Роберто Баджо.

— Зовет ли вас «Ювентус» на торжественные мероприятия? Все-таки в составе «Старой синьоры» вы выигрывали Лигу чемпионов, серию А, Кубок Италии...

— Да, всегда зовут. Я не всегда мог принимать эти приглашения, когда работал за границей. Сейчас приезжаю всегда, особенно на Рождество, куда клуб зовет всех своих бывших игроков.

— На таких встречах у вас есть возможность видеть таких легенд «Юве», как, например, Роберто Баджо?

— Мы играли с Баджо и стали друзьями, долго жили в одном номере на выездных матчах. Живет в Виченце, на своей вилле. Занимается охотой, летает за этим в Аргентину. Он абстрагировался от футбола.

— У Баджо до сих пор есть знаменитый хвостик?

— Да-да, он его по-прежнему носит!