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«Абстрагировался от футбола, занимается охотой, ездит за этим в Аргентину». Каррера рассказал о сегодняшнем дне Роберто Баджо

Каррера рассказал о сегодняшнем дне Роберто Баджо
Игорь Рабинер
Обозреватель
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «СЭ» рассказал о сегодняшнем дне своего великого партнера по «Ювентус» Роберто Баджо.

— Зовет ли вас «Ювентус» на торжественные мероприятия? Все-таки в составе «Старой синьоры» вы выигрывали Лигу чемпионов, серию А, Кубок Италии...

— Да, всегда зовут. Я не всегда мог принимать эти приглашения, когда работал за границей. Сейчас приезжаю всегда, особенно на Рождество, куда клуб зовет всех своих бывших игроков.

— На таких встречах у вас есть возможность видеть таких легенд «Юве», как, например, Роберто Баджо?

— Мы играли с Баджо и стали друзьями, долго жили в одном номере на выездных матчах. Живет в Виченце, на своей вилле. Занимается охотой, летает за этим в Аргентину. Он абстрагировался от футбола.

— У Баджо до сих пор есть знаменитый хвостик?

— Да-да, он его по-прежнему носит!

Массимо Каррера. Массимо Каррера: «В июне смогу выезжать из Италии. Тогда и готов вернуться на работу в Россию»

Роберто Баджо
ФК Ювентус
Массимо Каррера
0
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 14 12 2 0 34-10 38
2
 Милан 14 9 3 2 27-14 30
3
 Лацио 13 8 3 2 25-8 27
4
 Аталанта 13 8 3 2 19-10 27
5
 Ювентус 13 7 4 2 20-7 25
6
 Рома 13 8 1 4 16-12 25
7
 Удинезе 14 6 6 2 22-14 24
8
 Интер 13 8 0 5 25-19 24
9
 Салернитана 13 4 5 4 18-19 17
10
 Торино 13 5 2 6 13-16 17
11
 Болонья 13 4 4 5 16-19 16
12
 Фиорентина 13 4 4 5 15-17 16
13
 Сассуоло 13 4 3 6 14-18 15
14
 Эмполи 14 3 5 6 10-19 14
15
 Монца 13 4 1 8 13-21 13
16
 Специя 14 2 4 8 12-25 10
17
 Лечче 13 1 6 6 10-16 9
18
 Кремонезе 14 0 7 7 11-24 7
19
 Сампдория 13 1 3 9 6-23 6
20
 Верона 13 1 2 10 11-26 5
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8.11 20:30
Наполи – Эмполи
 2 : 0
8.11 20:30
Специя – Удинезе
 1 : 1
8.11 22:45
Кремонезе – Милан
 0 : 0
9.11 20:30
Лечче – Аталанта
 - : -
9.11 20:30
Сассуоло – Рома
 - : -
9.11 22:45
Фиорентина – Салернитана
 - : -
9.11 22:45
Интер – Болонья
 - : -
9.11 22:45
Торино – Сампдория
 - : -
10.11 20:30
Верона – Ювентус
 - : -
10.11 22:45
Лацио – Монца
 - : -
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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 8
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

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Ювентус

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П
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Лацио

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Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

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Мариу Руй

Наполи

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И К Ж
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 13 1 1
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Мортен Юльманн

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 12 1 4
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