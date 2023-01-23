Борис Игнатьев: «Ситуация с «Ювентусом» — это хороший пример для остальных!»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о ситуации с «Ювентусом».

«Санкции в любом случае должны быть. Но я не могу советовать им, как наказать клуб. Есть положение, люди должны уважать свой кодекс, я бы сказал, чести. Не играет роли то, что у «Ювентуса» есть традиции, большие результаты, элитное положение. Если кто-то нарушил порядок, то нужно нести ответственность. Это похвально, что их наказали. По поводу санкций, то это все прописано в правилах.

Ситуация с «Ювентусом» — это хороший пример для остальных! И командам, и людям, которые пытаются выстроить свою работу, не руководствуясь профессионализмом», — сказал Игнатьев Betonmobile.ru.

Напомним, что с туринского клуба сняли 15 очков в серии А за финансовые махинации.