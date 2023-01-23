Хавбек «Ювентуса» Фаджоли: «Руководство клуба сказало, что сделает все возможное, чтобы вернуть эти 15 очков»

Полузащитник «Ювентуса» Фаджоли поделился мнением о снятии 15 очков с туринцев в серии А

Полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли поделился мнением о снятии 15 очков с туринцев в чемпионате Италии.

«В руководстве нам сказали быть уверенными, что они сделают все возможное, чтобы вернуть эти 15 очков. Теперь они хотят, чтобы мы приложили решимость и страсть к футболке и проявили ее на поле», — цитирует Фаджоли Pazzi Di Fanta.

Туринский клуб был наказан за финансовые махинации.

После матча с «Аталантой» (3:3) «Ювентус» поднялся на девятое место с 23 очками. В случае если бы туринцев не лишили 15 очков, они делили бы второе место в таблице чемпионата Италии-2022/23 с «Миланом». Лидером является «Наполи» с 50 очками.