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Сегодня, 21:09

Хавбек «Ювентуса» Фаджоли: «Руководство клуба сказало, что сделает все возможное, чтобы вернуть эти 15 очков»

Полузащитник «Ювентуса» Фаджоли поделился мнением о снятии 15 очков с туринцев в серии А
Руслан Минаев
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Полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли поделился мнением о снятии 15 очков с туринцев в чемпионате Италии.

«В руководстве нам сказали быть уверенными, что они сделают все возможное, чтобы вернуть эти 15 очков. Теперь они хотят, чтобы мы приложили решимость и страсть к футболке и проявили ее на поле», — цитирует Фаджоли Pazzi Di Fanta.

Туринский клуб был наказан за финансовые махинации.

После матча с «Аталантой» (3:3) «Ювентус» поднялся на девятое место с 23 очками. В случае если бы туринцев не лишили 15 очков, они делили бы второе место в таблице чемпионата Италии-2022/23 с «Миланом». Лидером является «Наполи» с 50 очками.

Футбол
ФК Ювентус
серия А
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 19 16 2 1 46-14 50
2
 Милан 18 11 5 2 35-20 38
3
 Рома 19 11 4 4 25-16 37
4
 Интер 18 12 1 5 38-24 37
5
 Аталанта 19 10 5 4 37-23 35
6
 Лацио 18 10 4 4 31-15 34
7
 Удинезе 19 7 7 5 27-21 28
8
 Торино 19 7 5 7 19-20 26
9
 Ювентус 19 11 5 3 30-15 23
10
 Фиорентина 19 6 5 8 21-25 23
11
 Эмполи 18 5 7 6 16-22 22
12
 Болонья 18 6 4 8 23-29 22
13
 Монца 19 6 4 9 23-28 22
14
 Лечче 19 4 8 7 18-22 20
15
 Салернитана 19 4 6 9 23-37 18
16
 Специя 19 4 6 9 17-30 18
17
 Сассуоло 19 4 5 10 18-29 17
18
 Верона 19 3 3 13 17-31 12
19
 Сампдория 19 2 3 14 8-32 9
20
 Кремонезе 18 0 7 11 13-32 7
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38 тур
21.01 17:00
Верона – Лечче
 2 : 0
21.01 20:00
Салернитана – Наполи
 0 : 2
21.01 22:45
Фиорентина – Торино
 0 : 1
22.01 14:30
Сампдория – Удинезе
 0 : 1
22.01 17:00
Монца – Сассуоло
 1 : 1
22.01 20:00
Специя – Рома
 0 : 2
22.01 22:45
Ювентус – Аталанта
 3 : 3
23.01 20:30
Болонья – Кремонезе
 - : -
23.01 22:45
Интер – Эмполи
 - : -
24.01 22:45
Лацио – Милан
 - : -
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ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 13
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 11
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 9
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 7
Мариу Руй

Мариу Руй

Наполи

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 8 1 2
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 16 1 1
Павел Давидович

Павел Давидович

Верона

 11 1 5
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