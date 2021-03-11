Бывший гендиректор «Милана» Галлиани госпитализирован с коронавирусом
19:57
Генеральный директор «Монцы», ранее работавший в «Милане», Адриано Галлиани госпитализирован с коронавирусом, сообщает Calcio Mercato 11 марта.
По данным источника, Галлиани уже несколько дней пребывает в больнице, состояние функционера — стабильное.
«Монца» занимает второе место в серии В. Галлиани покинул «Милан» в 2017 году.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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