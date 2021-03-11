Рэмси, Алекс Сандру и Фработта могут покинуть «Ювентус»

Защитники «Ювентуса» Алекс Сандру и Джанлука Фработта, а также полузащитник Аарон Рэмси, скорее всего, покинут команду по окончании сезона, сообщает 11 марта Tuttosport.

По данным источника, валлийский хавбек не уверен в своем будущем и рассматривает вариант со сменой клуба, бразилец планирует уйти, а итальянец не будет получать игровое время, если «Юве» подпишет нового игрока на его позицию.

До этого появилась информация, что «Ювентус» может продать Криштиану Роналду за 60 миллионов евро. Также команду могут покинуть Джанлуиджи Буффон, Федерико Бернардески, Раду Драгусин, Адриен Рабьо и Мерих Демирал.