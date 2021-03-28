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Будущее полузащитника «Интера» Брозовича остается неопределенным

13:56
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Полузащитник «Интера» Марцело Брозович пока не знает, где продолжит карьеру, сообщает Calciomercato.

По данным источника, итальянский клуб пока не предложил 28-летнему футболисту новый контракт. Брозович пока не думал о своем будущем и сосредоточен на том, чтобы успешно закончить сезон в «Интере».

В текущем сезоне хавбек провел 24 матча в серии А, забив 1 гол и сделав 6 передач.

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