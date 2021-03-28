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«Дженоа» хочет выкупить Стротмана у «Марселя»

13:08
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Полузащитник «Марселя» Кевин Стротман может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, в футболисте заинтересована «Дженоа». 31-летний футболист может перейти в итальянский клуб, в котором на данный момент играет в аренде. В «Дженоа» готовы платить хавбеку 3 миллиона евро в год.

В текущем сезоне футболист провел 11 матчей в серии А, сделав 3 результативные передачи.

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