«Дженоа» хочет выкупить Стротмана у «Марселя»
Полузащитник «Марселя» Кевин Стротман может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает журналист Николо Скира.
По данным источника, в футболисте заинтересована «Дженоа». 31-летний футболист может перейти в итальянский клуб, в котором на данный момент играет в аренде. В «Дженоа» готовы платить хавбеку 3 миллиона евро в год.
В текущем сезоне футболист провел 11 матчей в серии А, сделав 3 результативные передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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