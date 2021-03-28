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«Милан» и «Рома» претендуют на Белотти

13:58
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«Милан» и «Рома» претендуют на нападающего «Торино» Андреа Белотти, сообщает Calciomercato.

По информации источника, туринский клуб может расстаться с 27-летним итальянцем в летнее трансферное окно за 30 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Белотти провел 26 матчей за «Торино», на его счету 11 голов и 6 результативных передач.

Дополнительная информация:

https://www.calciomercato.com/news/torino-belotti-ora-e-un-problema-la-vera-cifra-richiesta-ecco-co-62305

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