«Милан» и «Рома» претендуют на Белотти
«Милан» и «Рома» претендуют на нападающего «Торино» Андреа Белотти, сообщает Calciomercato.
По информации источника, туринский клуб может расстаться с 27-летним итальянцем в летнее трансферное окно за 30 миллионов евро.
В сезоне-2020/21 Белотти провел 26 матчей за «Торино», на его счету 11 голов и 6 результативных передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.calciomercato.com/news/torino-belotti-ora-e-un-problema-la-vera-cifra-richiesta-ecco-co-62305
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