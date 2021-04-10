Брозович проведет переговоры по новому контракту с «Интером»
Полузащитник «Интера» Марсело Брозович обсудит новый контракт с клубом, сообщает журналист Николо Шира.
По информации источника, 28-летний хорват перестал сотрудничать с агентом Мирославом Бичаничем и готов провести переговоры по новому соглашению лично.
Dopo Lautaro Martinez altra rottura eccellente in casa #Inter: Marcelo #Brozovic si separa dallo storico agente Miroslav Bicanic dopo 10 anni. Il croato discuter? con l'#Inter il rinnovo del contratto (in scadenza nel 2022) direttamente in prima persona con un legale di fiducia— Nicol? Schira (@NicoSchira) April 10, 2021
В сезоне-2020/21 Брозович провел 34 матча за «Интер», на его счету 1 гол и 7 результативных передач. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2022 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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