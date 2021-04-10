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Брозович проведет переговоры по новому контракту с «Интером»

11:26
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Полузащитник «Интера» Марсело Брозович обсудит новый контракт с клубом, сообщает журналист Николо Шира.

По информации источника, 28-летний хорват перестал сотрудничать с агентом Мирославом Бичаничем и готов провести переговоры по новому соглашению лично.

В сезоне-2020/21 Брозович провел 34 матча за «Интер», на его счету 1 гол и 7 результативных передач. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2022 года.

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