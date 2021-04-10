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Гаджиев назвал причину неудач Кокорина в «Фиорентине»

11:13
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Известный российский тренер Гаджи Гаджиев высказался о проблемах Александра Кокорина в «Фиорентине».

«У Кокорина крайне сложная ситуация, вызванная системными травмами. В «Фиорентине» он находился в плохом состоянии, был далек от своей лучшей формы. Ведь мало появляться на поле, надо быть в кондициях. А если тебя постоянно беспокоят повреждения, то ты банально не успеваешь их набрать», — приводит RT слова Кокорина.

Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года. 30-летний россиянин провел 3 матча за итальянскую команду и не отличился результативными действиями.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/851435-gadzhiev-problemy-kokorin-fiorentina

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