Футбольный агент заявил, что Миранчук не нужен «Аталанте»
Футбольный агент Деннис Лахтер поделился мнением о выступлении полузащитника Алексея Миранчука за «Аталанту».
«Я общаюсь с руководством «Аталанты». Миранчука будут продавать, он клубу не нужен. Решение принято. В это лето? Можно продавать сегодня, а продать через год — был бы спрос, что называется.
Знаком с историей Миранчуков с их первых шагов в футболе, знаю их первого тренера — Александра Воронкова. Он всегда говорил, что Антон сильнее по характеру и талантливее. Но сегодня получилось так, как получилось. Эти ребята всегда играли в тепличных условиях, потому что во всех семинских командах одна концепция: есть те, кто таскает рояль, и есть креативщики, фантазеры, которых освобождали от тяжелой работы. После попадания в другую реальность им становится очень тяжело.
«Аталанта» далеко не гранд в Италии, хоть и пытается быть условно пятой серьезной командой в лиге. И если полумертвый Иличич, который весь резанный-перерезанный, который старше на 8 лет, вызывает у тренерского штаба большее доверие, то о чем мы вообще говорим?» - приводит слова Лахтера «Матч ТВ».
В текущем сезоне Миранчук провел 24 матча за «Аталанту», в которых забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://matchtv.ru/football/rossija/matchtvnews_NI1337359_Miranchuka_budut_prodavat_on_ne_nuzhen_Atalante_Intervju_agenta_Dennisa_Lahtera
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю