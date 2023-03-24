Браим Диас вернется в «Реал» в конце сезона — у «Милана» нет опции выкупа

Полузащитник «Милана» Браим Диас, выступающий за клуб на правах аренды, в конце сезона вернется в «Реал», утверждает AS.

По информации источника, у «Милана» нет опции выкупа игрока, а «Реал» планирует вернуть игрока.

В текущем сезоне 23-летний испанец провел 31 матч во всех турнирах за клуб, отметившись пятью голами и двумя результативными передачами. «Милан» арендовал Диаса летом 2021 года.