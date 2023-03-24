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Сегодня, 15:05

Кварацхелия рассказал, как его изменил «Наполи»

Виталий Косик
Корреспондент
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Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия рассказал, как изменился уровень его игры в неаполитанском клубе.

«В Неаполе я смог поработать над своей оборонительной игрой, я стал по-настоящему командным игроком. Раньше у меня не было баланса, этому научил меня «Наполи». Я стал тем, кем являюсь сегодня, благодаря своим товарищам по команде. Гол в Вероне в первом матче был, пожалуй, решающим, он придал мне уверенности в работе и росте. Я не могу смириться с поражениями, ненавижу проигрывать на поле и за его пределами», — приводит слова Хвичи Football Italia.

22-летний грузин выступает за «Наполи» с лета 2022 года.

В текущем сезоне он сыграл за неаполитанцев 30 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 16 результативных передач.

Его команда располагается на первом месте в турнирной таблице серии А, набрав 71 очко.

Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
серия А
1
7
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 27 23 2 2 64-16 71
2
 Лацио 27 15 7 5 42-19 52
3
 Интер 27 16 2 9 47-31 50
4
 Милан 27 14 6 7 44-36 48
5
 Рома 27 14 5 8 35-26 47
6
 Аталанта 27 13 6 8 44-31 45
7
 Ювентус 27 17 5 5 45-22 41
8
 Удинезе 27 9 11 7 37-31 38
9
 Болонья 27 10 7 10 33-36 37
10
 Торино 27 10 7 10 29-33 37
11
 Фиорентина 27 10 7 10 32-31 37
12
 Сассуоло 27 10 6 11 35-40 36
13
 Монца 27 9 7 11 32-37 34
14
 Эмполи 27 6 10 11 24-36 28
15
 Лечче 27 6 9 12 24-32 27
16
 Салернитана 27 6 9 12 31-47 27
17
 Специя 27 5 9 13 23-43 24
18
 Верона 27 4 7 16 22-41 19
19
 Сампдория 27 3 6 18 16-44 15
20
 Кремонезе 27 1 10 16 22-49 13
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1.04 16:00
Кремонезе – Аталанта
 - : -
1.04 19:00
Интер – Фиорентина
 - : -
1.04 21:45
Ювентус – Верона
 - : -
2.04 13:30
Болонья – Удинезе
 - : -
2.04 16:00
Монца – Лацио
 - : -
2.04 16:00
Специя – Салернитана
 - : -
2.04 19:00
Рома – Сампдория
 - : -
2.04 21:45
Наполи – Милан
 - : -
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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 21
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 14
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 12
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 16 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 25 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 18 1 0
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