«Милан» летом готов продать Ориги за 15 миллионов евро

«Милан» открыт к продаже форварда Дивока Ориги в летнее трансферное окно, сообщает журналист Даниэле Лонго.

По информации источника, «Милан» рассчитывает выручить за 27-летнего бельгийца 15 миллионов евро.

Ориги выступает за «россонери» с лета прошлого года. С того момента он провел 25 матчей за клуб во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.